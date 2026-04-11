Santiago Giménez y Raúl Jiménez sufren sábado gris en Europa rumbo al Mundial 2026

El panorama de los delanteros mexicanos en Europa dejó una señal de alerta este sábado. A menos de tres meses de la Copa del Mundo 2026, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, dos nombres que comandarán el ataque de la Selección Mexicana, atravesaron una tarde complicada con sus respectivos clubes. En Italia, el Milan sufrió un duro tropiezo en casa al caer 3-0 ante Udinese en San Siro, un resultado que golpea sus aspiraciones en el cierre de la Serie A. En ese compromiso, Santiago Giménez se quedó en la banca y no tuvo participación, pese a la necesidad ofensiva del cuadro rossonero, que fue abucheado por su afición tras una actuación muy por debajo de lo esperado. El marcador final dejó al Milan estacionado en 63 puntos.

La situación de Santi llama la atención porque su regreso a la dinámica del Milan sigue siendo muy dosificado. El delantero mexicano ha tenido poca actividad desde su vuelta y Massimiliano Allegri lo ha llevado con cautela tras su recuperación, pero la derrota frente al Udinese reactivó las preguntas sobre su lugar en la rotación justo cuando México necesita que sus atacantes lleguen con ritmo al verano.

Del otro lado, en Inglaterra, Raúl Jiménez tampoco tuvo una jornada favorable. Fulham perdió 2-0 en Anfield frente al Liverpool, en un partido que los Reds resolvieron desde el primer tiempo con goles de Rio Ngumoha y Mohamed Salah. El triunfo cortó una mala racha del equipo de Arne Slot y lo mantuvo en la pelea por los puestos altos, mientras Fulham se quedó corto en su intento de reacción. En el caso del delantero mexicano, su participación fue reducida. Raúl ingresó de cambio en la parte final del encuentro, alrededor del minuto 81, por lo que tuvo poco margen para cambiar el rumbo del partido en Anfield.

Su escasa actividad contrastó con el peso que suele tener en la Selección Mexicana, donde incluso llega como el goleador de la era reciente de Javier Aguirre. Justamente ahí está el punto que conecta ambas historias. Raúl Jiménez es un serio aspirante a la titularidad y a Santiago Giménez como una pieza importante dentro de la competencia ofensiva en el Tricolor. Por eso, que uno no juegue y que el otro apenas sume minutos en un sábado de actividad europea no deja de ser una mala noticia para el cuerpo técnico mexicano.

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