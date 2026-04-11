Alberto El Patrón queda en libertad tras acuerdo de reparación en San Luis Potosí

La situación legal de Alberto El Patrón, dio un giro este sábado en San Luis Potosí, luego de que un juez le concediera la suspensión condicional del proceso, con lo que dejará atrás la prisión preventiva y seguirá su caso fuera del penal de La Pila. La resolución llegó después de que el luchador aceptó su responsabilidad en el delito de violencia familiar reiterada y se comprometió a cumplir con varias condiciones impuestas por la autoridad. Alberto fue vinculado a proceso por los hechos ocurridos el pasado 6 de abril, cuando fue detenido en flagrancia tras una llamada al 911 en el fraccionamiento Lomas del Tec.

Sin embargo, durante la audiencia, la defensa obtuvo la suspensión condicional, figura que le permitirá seguir el procedimiento en libertad, aunque bajo supervisión judicial y con restricciones claras. Entre las medidas cautelares dictadas por el juez están la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima, la obligación de asistir a terapias para agresores y el pago de la reparación del daño. Ese último punto fue clave para que el exluchador pudiera salir del penal, aunque la resolución no significa que haya quedado exonerado, sino que continuará su proceso legal fuera de la cárcel mientras cumple con las condiciones establecidas.

El caso ha tenido un fuerte eco mediático en México, no solo por la notoriedad pública de Alberto El Patrón, sino también por las repercusiones inmediatas en su carrera. The Crash, empresa en la que estaba anunciado para una función en Tijuana el próximo 17 de abril, ya lo suspendió de su cartelera tras conocerse su situación legal. En San Luis Potosí, el proceso sigue abierto y cualquier incumplimiento de las medidas impuestas podría modificar nuevamente su situación jurídica.

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