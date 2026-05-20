Ghana llega con ‘Equipo B’ para medirse a México en Puebla

La Selección Mexicana tendrá este viernes una prueba internacional con sabor mundialista, aunque no exactamente con el rival que esperaba en cuanto a nombres. Ghana, una de las selecciones africanas clasificadas a la Copa del Mundo 2026, enfrentará al Tricolor en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con un plantel disminuido, sin varias de sus principales figuras y con una base compuesta por futbolistas jóvenes, elementos Sub-23 y jugadores de la liga local. El partido México vs Ghana se disputará el viernes 22 a las 8 de la noche, en Puebla, como parte de los últimos ensayos del equipo de Javier Aguirre antes de su debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

La transmisión está contemplada por Canal 5, Azteca 7 y ViX. La gran noticia alrededor del amistoso es la ausencia de nombres importantes en la convocatoria de Ghana. Entre los futbolistas que no estarán ante México aparecen Antoine Semenyo, Abdul Fatawu Issahaku, Kojo Peprah Oppong, Marvin Senaya, Ibrahim Sulemana y Christopher Bonsu Baah, varios de ellos con actividad en ligas europeas de alto nivel.

Pese a esas bajas, el duelo no pierde valor competitivo para el Tricolor. Ghana presentará un equipo físico, veloz y con jugadores que buscarán ganarse un lugar en la mirada de Carlos Queiroz, quien apenas tomó el mando en abril y ha realizado una revisión amplia de futbolistas antes del Mundial. El técnico ha observado a 55 jugadores, revisado más de 200 partidos y visitado 12 ciudades como parte de su preparación. México busca respuestas ante Ghana antes de Sudáfrica Para Javier Aguirre, el encuentro ante Ghana llega como un ensayo útil por el perfil del rival. México debutará en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, por lo que medirse a una selección africana, aun sin sus máximas figuras, permite trabajar escenarios de intensidad, transición, potencia física y duelos individuales. Aunque Ghana no llegará con su mejor versión, México no puede tomar el partido como un trámite. El amistoso en Puebla servirá para medir ritmo, funcionamiento colectivo y respuestas individuales en la recta final rumbo al Mundial 2026.

Además, será una oportunidad para que Aguirre observe alternativas en posiciones clave antes de los siguientes compromisos de preparación: Australia, el 30 de mayo en el Rose Bowl, y Serbia, el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

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