Ghana llega con ‘Equipo B’ para medirse a México en Puebla

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Ghana llega con ‘Equipo B’ para medirse a México en Puebla
    Antoine Semenyo of Bristol City is pictured in a Ghana away shirt ahead of his call up to the Ghana national team, on March 14, 2022 at the Robins High Performance Centre in Bristol, England. (Photo by Rogan/Fever Pitch) FOTO: ROGAN/FEVER PITCH

La Selección africana enfrentará al Tricolor este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc con una convocatoria alternativa

La Selección Mexicana tendrá este viernes una prueba internacional con sabor mundialista, aunque no exactamente con el rival que esperaba en cuanto a nombres.

Ghana, una de las selecciones africanas clasificadas a la Copa del Mundo 2026, enfrentará al Tricolor en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con un plantel disminuido, sin varias de sus principales figuras y con una base compuesta por futbolistas jóvenes, elementos Sub-23 y jugadores de la liga local.

El partido México vs Ghana se disputará el viernes 22 a las 8 de la noche, en Puebla, como parte de los últimos ensayos del equipo de Javier Aguirre antes de su debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/se-acabo-la-sequia-de-30-anos-aston-villa-aplasta-al-freiburg-y-conquista-la-europa-league-HJ20831336

La transmisión está contemplada por Canal 5, Azteca 7 y ViX. La gran noticia alrededor del amistoso es la ausencia de nombres importantes en la convocatoria de Ghana.

Entre los futbolistas que no estarán ante México aparecen Antoine Semenyo, Abdul Fatawu Issahaku, Kojo Peprah Oppong, Marvin Senaya, Ibrahim Sulemana y Christopher Bonsu Baah, varios de ellos con actividad en ligas europeas de alto nivel.

Pese a esas bajas, el duelo no pierde valor competitivo para el Tricolor. Ghana presentará un equipo físico, veloz y con jugadores que buscarán ganarse un lugar en la mirada de Carlos Queiroz, quien apenas tomó el mando en abril y ha realizado una revisión amplia de futbolistas antes del Mundial. El técnico ha observado a 55 jugadores, revisado más de 200 partidos y visitado 12 ciudades como parte de su preparación.

México busca respuestas ante Ghana antes de Sudáfrica

Para Javier Aguirre, el encuentro ante Ghana llega como un ensayo útil por el perfil del rival. México debutará en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, por lo que medirse a una selección africana, aun sin sus máximas figuras, permite trabajar escenarios de intensidad, transición, potencia física y duelos individuales.

Aunque Ghana no llegará con su mejor versión, México no puede tomar el partido como un trámite. El amistoso en Puebla servirá para medir ritmo, funcionamiento colectivo y respuestas individuales en la recta final rumbo al Mundial 2026.

Además, será una oportunidad para que Aguirre observe alternativas en posiciones clave antes de los siguientes compromisos de preparación: Australia, el 30 de mayo en el Rose Bowl, y Serbia, el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
El perdido

El perdido
true

AMLO: El asset cubano

El gasto en pensiones pasó de 3.4% del PIB en 2018 a 5.7% en 2024, impulsado por nuevos programas sociales del Gobierno federal.

Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026
La institución dijo que el fenómeno podría presionar la inflación general en 0.52 puntos porcentuales.

Prevén alza en precios de agropecuarios por ‘El Niño’
El Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio con ofertas en línea y recomendaciones para evitar fraudes digitales.

Hot Sale 2026: fechas, consejos y medidas para comprar seguro durante la temporada de descuentos
Miles de trabajadores inscritos en la Ley 97 del IMSS podrían acceder en 2026 a una pensión equivalente al 100% de su último salario sin esperar a cumplir 65 años.

¿Pensión al 100%?... estos son los trabajadores de Ley 97 que la pueden recibir sin cumplir los 65 años en 2026
Desde el folk hippie de los sesenta hasta el autotune que revolucionó el pop moderno, Cher construyó una carrera imposible de encasillar.

¡Cher cumple 80 años!... la cantante que sobrevivió a todas las épocas del pop