Goleada en Toluca: México aplasta a Serbia y define su alineación para el Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una noche redonda en Toluca. En su último ensayo antes del debut mundialista, el equipo de Javier Aguirre goleó 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, resultado que elevó la expectativa de la afición y dejó al Tricolor con una inyección anímica clave de cara al arranque de la Copa del Mundo. México comenzó el partido con autoridad, dueño de la pelota y con intención de presionar desde campo rival. Julián Quiñones y Brian Gutiérrez fueron los primeros en generar peligro, mientras Raúl Jiménez bajaba al mediocampo para participar en la construcción ofensiva. Sin embargo, Serbia golpeó primero al minuto 17, cuando Petar Stanic aprovechó un descuido defensivo y venció al Tala Rangel para poner el 0-1. El gol visitante obligó al Tri a reaccionar. Lejos de caer en desesperación, México mantuvo el control del juego y comenzó a cargar sus ataques por la banda derecha, donde Quiñones y Gallardo encontraron espacios para incomodar a la defensa europea. Raúl Jiménez estuvo cerca del empate con un disparo cruzado que exigió una gran atajada del portero serbio, mientras César Montes también se sumó al ataque con un remate de cabeza que se fue desviado.

La insistencia mexicana tuvo premio antes del descanso. Johan Vásquez apareció en el área para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de la portería, firmando el 1-1 y confirmando su buen momento ofensivo con la Selección. El defensa llegó así a tres goles internacionales y marcó en partidos consecutivos entre club y selección, un dato que refleja su crecimiento como pieza de peso en ambas áreas. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría empatado, Serbia cometió un error que cambió por completo el rumbo del encuentro. Bukinac intentó ceder el balón a su portero, pero el guardameta no pudo cortarlo y terminó permitiendo que la pelota se fuera al fondo de la meta. Con ese autogol, México se fue al descanso con ventaja de 2-1 y con la sensación de haber corregido el golpe inicial. Para el segundo tiempo, Serbia adelantó líneas en busca del empate, pero México encontró espacios y terminó por castigar cada desconcentración rival. Al minuto 55, Julián Quiñones sacó un disparo que se estrelló en el poste derecho y el rebote quedó a modo para Raúl Jiménez, quien empujó el balón para marcar el 3-1. El delantero volvió a anotar ante un rival europeo por primera vez desde septiembre de 2023, cuando firmó doblete contra Uzbekistán.

Javier Aguirre también aprovechó el partido para mover su banca. Edson Álvarez ingresó por Erik Lira, aunque más tarde fue amonestado por una fuerte entrada. La afición en Toluca vivió uno de los momentos más emotivos al minuto 56, cuando Alexis Vega entró al campo entre una gran ovación. El atacante respondió con actividad inmediata y estuvo cerca del quinto tanto con un disparo desde fuera del área que se impactó en el poste. El cuarto gol mexicano llegó al minuto 70, nuevamente con colaboración de la zaga serbia. Avdic le quitó el balón de las manos a su propio portero y terminó mandándolo al fondo de su arco, segundo autogol de la noche para el equipo europeo. México ya dibujaba una goleada en el Nemesio Diez, con una mezcla de presión alta, pegada ofensiva y errores forzados por el ritmo tricolor. La fiesta se cerró al minuto 89 con una joya de Luis Chávez. El mediocampista volvió a mostrar su gran golpeo de balón y sacó un impacto espectacular para firmar el 5-1 definitivo. Su anotación desató la celebración en Toluca y dejó una de las mejores postales del Tri antes de encarar el partido inaugural del Mundial.

Más allá del marcador, la goleada ante Serbia dejó señales positivas para México: capacidad de reacción tras recibir el primer gol, presencia ofensiva de sus defensas, participación directa de sus delanteros y variantes desde la banca. Brian Gutiérrez también confirmó su aporte al sumar tres participaciones de gol desde su debut con la Selección Nacional en enero, con dos anotaciones y una asistencia.

El Tri llegará al Mundial 2026 con buenas sensaciones y con el respaldo de una afición que respondió en Toluca. El próximo reto será el debut ante Sudáfrica, el jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, donde México iniciará oficialmente su camino como anfitrión de la Copa del Mundo.

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