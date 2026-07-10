Haaland vs Kane por el pase a la Semifinal: Transmisión y horarios del Noruega vs Inglaterra de Cuartos de Final

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    Haaland vs Kane por el pase a la Semifinal: Transmisión y horarios del Noruega vs Inglaterra de Cuartos de Final
    Inglaterra llega fortalecida tras eliminar 3-2 a México en los Octavos de Final del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El ‘verdugo’ de México y los vikingos protagonizan un choque de poder a poder por el codiciado boleto a la antesala por el título de la Copa del Mundo 2026

Noruega e Inglaterra disputarán este sábado 11 de julio los Cuartos de Final del Mundial 2026.

El partido iniciará a las 3 de la tarde, en el Estadio Miami, y podrá verse por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

Noruega llega como la gran revelación: volvió a una Copa del Mundo después de 28 años, superó a Costa de Marfil y eliminó 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland, tercer máximo artillero del torneo con siete goles.

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Los Tres Leones, invictos en 2026, vienen de derrotar 3-2 a México en el Estadio Azteca pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 54.

Harry Kane suma seis tantos y John Stones advirtió: “Sabemos lo que tienen, especialmente con Erling, pero hemos ofrecido grandes actuaciones defensivas”.

Jarell Quansah está suspendido, mientras Marc Guéhi y Declan Rice llegan entre dudas físicas.

Posibles alineaciones: Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Ostigard; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Nusa; Haaland.

Inglaterra: Pickford; Spence, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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