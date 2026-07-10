Haaland vs Kane por el pase a la Semifinal: Transmisión y horarios del Noruega vs Inglaterra de Cuartos de Final

Noruega e Inglaterra disputarán este sábado 11 de julio los Cuartos de Final del Mundial 2026.

El partido iniciará a las 3 de la tarde, en el Estadio Miami, y podrá verse por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

Noruega llega como la gran revelación: volvió a una Copa del Mundo después de 28 años, superó a Costa de Marfil y eliminó 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland, tercer máximo artillero del torneo con siete goles.