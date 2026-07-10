Haaland vs Kane por el pase a la Semifinal: Transmisión y horarios del Noruega vs Inglaterra de Cuartos de Final
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El ‘verdugo’ de México y los vikingos protagonizan un choque de poder a poder por el codiciado boleto a la antesala por el título de la Copa del Mundo 2026
Noruega e Inglaterra disputarán este sábado 11 de julio los Cuartos de Final del Mundial 2026.
El partido iniciará a las 3 de la tarde, en el Estadio Miami, y podrá verse por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.
Noruega llega como la gran revelación: volvió a una Copa del Mundo después de 28 años, superó a Costa de Marfil y eliminó 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland, tercer máximo artillero del torneo con siete goles.
Los Tres Leones, invictos en 2026, vienen de derrotar 3-2 a México en el Estadio Azteca pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 54.
Harry Kane suma seis tantos y John Stones advirtió: “Sabemos lo que tienen, especialmente con Erling, pero hemos ofrecido grandes actuaciones defensivas”.
Jarell Quansah está suspendido, mientras Marc Guéhi y Declan Rice llegan entre dudas físicas.
Posibles alineaciones: Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Ostigard; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Nusa; Haaland.
Inglaterra: Pickford; Spence, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.