Conor McGregor vs Max Holloway frente a frente: horario y transmisión en México para la esperada pelea de UFC

Conor McGregor vuelve al octágono después de cinco años y lo hará frente a un rival que conoce desde el inicio de su historia en UFC. El irlandés enfrentará este sábado 11 de julio a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, una revancha pactada en peso wélter. La función se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En México, las primeras preliminares comenzarán a las 3 de la tarde, las preliminares a las 5 y la cartelera principal a las 7 de la noche.

McGregor vs Holloway no tiene hora exacta, pues dependerá de las peleas anteriores, pero se estima que ambos ingresen al octágono cerca de las 10 de la noche. Toda la velada podrá seguirse en vivo mediante Paramount+.

El enfrentamiento representa el regreso de “The Notorious”, quien no compite desde julio de 2021, cuando sufrió una fractura en la pierna ante Dustin Poirier. McGregor llega con marca de 22 victorias y seis derrotas, mientras Holloway presenta récord de 27-9 y una actividad reciente considerablemente mayor. La rivalidad nació el 17 de agosto de 2013, cuando ambos eran prospectos del peso pluma. McGregor ganó por decisión unánime, aunque sufrió una lesión de ligamento en la rodilla. Trece años después, UFC recuperó el cruce para encabezar su International Fight Week, con Holloway buscando revancha y McGregor intentando demostrar que aún pertenece a la élite. La previa elevó la tensión. McGregor aseguró: “Pronostico el retiro de Holloway el sábado por la noche. No habrá trilogía por dinero; voy a destruir a Max”. El irlandés también sostuvo que podría finalizar el combate en cuestión de segundos y afirmó que está completamente renovado. Holloway respondió: “Espero una guerra y, si una guerra quiere, una guerra tendrá. Que venga al centro del octágono; ahí estaré”. El hawaiano también prometió llevar a McGregor a “aguas profundas”, en referencia a su resistencia, volumen de golpes y capacidad para sostener un ritmo elevado durante cinco asaltos.

El choque plantea dos caminos: McGregor buscará imponer potencia y precisión durante los primeros minutos, mientras Holloway intentará prolongar el combate y desgastarlo. Más que una revancha, UFC 329 será un examen sobre el presente del irlandés y la oportunidad del hawaiano para borrar una derrota que arrastra desde el comienzo de su carrera.

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