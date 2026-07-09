Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?

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    Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?
    Con ocho selecciones aún en la pelea por el título, la Copa Mundial de 2026 también disputa una bolsa récord de 871 millones de dólares. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que todas las selecciones participantes obtendrán ingresos de acuerdo con su desempeño en el torneo

La Copa Mundial de 2026 entró en su etapa decisiva. Con solo ocho selecciones aún en competencia, la lucha por levantar el trofeo también representa la posibilidad de acceder a una de las mayores bolsas económicas en la historia del futbol internacional.

Además del reconocimiento deportivo, la FIFA distribuye premios millonarios entre las 48 selecciones participantes, con cantidades que aumentan conforme avanzan las rondas del torneo. De acuerdo con datos difundidos por Sports Illustrated, el campeón del mundo recibirá 51 millones de dólares, cifra que equivale a aproximadamente 952 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

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El subcampeón obtendrá 34 millones de dólares, alrededor de 635 millones de pesos, mientras que el ganador del partido por el tercer lugar recibirá 30 millones de dólares (560 millones de pesos). La selección que finalice en la cuarta posición se llevará 28 millones de dólares, equivalentes a 523 millones de pesos.

Los equipos eliminados en cuartos de final, es decir, aquellos que concluyan entre el quinto y el octavo lugar, asegurarán una recompensa de 20 millones de dólares, cerca de 373 millones de pesos. Por su parte, las selecciones que llegaron a octavos de final recibieron 16 millones de dólares (299 millones de pesos).

Incluso los países que no avanzaron más allá de la fase de grupos obtuvieron ingresos garantizados. Las selecciones ubicadas entre los lugares 17 y 32 recibieron 12 millones de dólares (224 millones de pesos), mientras que aquellas que terminaron entre los puestos 33 y 48 obtuvieron 10 millones de dólares, equivalentes a unos 187 millones de pesos.

A estas cantidades se suma un apoyo previo de 2.5 millones de dólares para cada federación participante, destinado a cubrir gastos de preparación antes del inicio del campeonato.

La edición de 2026 también marcó un incremento significativo en la inversión destinada a las selecciones. En total, la FIFA puso a disposición 871 millones de dólares, aproximadamente 16 mil 260 millones de pesos mexicanos, para cubrir premios y costos relacionados con la participación de los equipos. La cifra representa un aumento cercano al 50 por ciento respecto al Mundial de Qatar 2022, que contó con menos selecciones.

Entre los casos más llamativos se encuentra el de Estados Unidos. La selección masculina obtuvo 16 millones de dólares tras alcanzar los octavos de final. Sin embargo, el sistema de distribución acordado por la Federación de Futbol de Estados Unidos establece que el dinero generado en las Copas del Mundo se comparte entre las selecciones masculina y femenina.

Según el convenio colectivo vigente, el 20 por ciento de los ingresos se destina a la federación y el 80 por ciento restante se reparte entre ambos representativos. Como resultado, cada uno de los 52 futbolistas considerados en el acuerdo —26 hombres y 26 mujeres— recibió aproximadamente 246 mil dólares, equivalentes a poco más de 4.6 millones de pesos mexicanos.

Mientras las selecciones sobrevivientes buscan un lugar en la final, el torneo también confirma que el éxito deportivo y el económico van cada vez más de la mano en la principal competencia del futbol mundial.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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