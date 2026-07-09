SAT lanza advertencia: podrías recibir una multa de hasta 44 mil pesos si no declaras la compra o venta de tu auto

La compra o venta de un automóvil usado no solo implica realizar el cambio de propietario o formalizar la operación entre particulares. Dependiendo del caso, también puede representar una obligación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La autoridad fiscal señala que los contribuyentes deben informar sus ingresos y egresos mediante la Declaración Anual, con el objetivo de transparentar el origen y destino de los recursos, así como prevenir prácticas relacionadas con delitos financieros, entre ellos el lavado de dinero. Por ello, si durante el ejercicio fiscal realizaste la compra o venta de un vehículo, es importante revisar si esta operación debe reflejarse en tu declaración.

¿De cuánto son las multas del SAT? El SAT cuenta con facultades para imponer sanciones económicas cuando los contribuyentes incumplen con sus obligaciones fiscales. De acuerdo con la información vigente, las multas pueden alcanzar hasta 44 mil 970 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento. Entre las sanciones previstas se encuentran: - De 1,810 a 44,970 pesos por presentar avisos fuera del plazo establecido. - De 17,190 a 34,350 pesos por no presentar el aviso de compensaciones cuando sea obligatorio. - De 18,360 a 36,740 pesos por no presentar declaraciones electrónicas en los casos en que la ley así lo exige. El monto dependerá de la falta cometida y de las disposiciones aplicables en cada situación.

¿Siempre se pagan impuestos al vender un auto? No necesariamente. La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) contempla casos en los que la venta de bienes muebles, como un automóvil usado, puede quedar exenta del pago del impuesto. Esto ocurre cuando la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición del vehículo no supera el equivalente a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) anualizadas. Sin embargo, aunque la operación pueda estar exenta del pago de ISR, es recomendable verificar si existe la obligación de reportarla dentro de la Declaración Anual, dependiendo del régimen fiscal y de las características de la transacción.

¿Qué hacer para evitar problemas con el SAT? Si compraste o vendiste un automóvil durante el año fiscal, lo más recomendable es conservar toda la documentación relacionada con la operación, como contratos, comprobantes de pago y cualquier documento que acredite el valor de compra y de venta. Además, antes de presentar la Declaración Anual, conviene revisar las obligaciones fiscales correspondientes o solicitar asesoría especializada para asegurarse de cumplir correctamente con los requisitos establecidos por el SAT y evitar multas o requerimientos posteriores.

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