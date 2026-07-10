Son 20 los hombres clave en el expediente de ‘El Mayo’

El primero de estos personajes es el propio Zambada García, líder y fundador del Cártel de Sinaloa, secuestrado por Joaquín Guzmán López, alias “El Chapito”, hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La trama que ha traído la detención de Ismael “El Mayo” Zambada ha tenido, al menos, 20 personajes clave para entender por qué su captura y proceso legal en Estados Unidos tensaron las relaciones diplomáticas y cimbraron a la política nacional.

Zambada afirmó que el 25 de julio de 2024 acudió con engaños a la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, donde él y su jefe de seguridad fueron emboscados.

Supuestamente, Joaquín Guzmán López lo llevó ahí para que “El Mayo” solucionara una rencilla que existía entre quien él mismo señaló como su amigo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), y el gobernador estatal Rubén Rocha Moya.

Según el relato de “El Mayo” Zambada, Rocha Moya no estaba en la finca, pero sí Cuén Ojeda, quien entonces era diputado federal electo por el PRI.

Ahí, el también exsecretario de Salud fue asesinado, presuntamente, por sicarios de Los Chapitos, versión que la Fiscalía General de la República (FGR), entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, confirmó en octubre de ese año.

En ese momento, el entonces fiscal general mexicano también negó que en tres meses hubiera recibido respuesta sobre las solicitudes de información que hizo al gobierno estadounidense por el caso, específicamente, sobre quiénes llevaron a “El Mayo” a Estados Unidos.

”¿Por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones?”, cuestionó Gertz Manero en octubre de 2024. Hasta ahora, la versión oficial es que el piloto de la avioneta en la que fue trasladado “El Mayo” es Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, operador de aeronaves de Los Chapitos.

En conferencia de prensa, el entonces embajador estadounidense Ken Salazar mostró documentos de las comunicaciones con la FGR.

En entrevistas que ha dado en este mes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum sugiriera que había mentido respecto al caso, Salazar ha dicho que incluso invitó a Gertz Manero a inspeccionar la avioneta.

La parte local

Por falsear el lugar y la fecha en la que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado, la exfiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, presentó su renuncia en agosto de ese año, tras darse a conocer el informe oficial de la FGR que daba la razón a la versión de “El Mayo” Zambada.

Otros personajes que se volvieron clave para entender esta trama fueron los 10 señalados por el gobierno de Estados Unidos de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa, más concretamente con la facción de Los Chapitos.Entre ellos están el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de recibir sobornos a cambio de dejar operar con impunidad al cártel.

También se señaló al hoy senador y exsecretario de Gobierno de Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, de supuestamente haberse reunido con Los Chapitos para acordar planes específicos para el gobierno estatal.

También se señaló a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, por colocar oficiales corruptos para proteger a Los Chapitos y ser enlace entre el cártel y el gobernador.

Se entregó en mayo a las autoridades estadounidenses y se declaró culpable.Lo mismo hicieron Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la policía de Sinaloa, acusados de pasar información sobre operativos en narcolaboratorios y de promover el arresto de los rivales de Los Chapitos, así como de permitir el paso de embarcaciones con químicos para la elaboración de fentanilo, respectivamente.

También fueron señalados Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía de Culiacán.

Ambos son acusados de recibir sobornos, pero el último también por haber ayudado al grupo criminal a secuestrar, torturar y matar a un informante de la DEA.

Otro investigado fue Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal de Sinaloa, acusado de haber recibido sobornos mensuales de Los Chapitos, a quienes supuestamente dio protección.

También, Alberto Jorge Contreras Núñez, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía de Sinaloa.

El lado estadounidense

Además del exembajador Ken Salazar, en ese momento tomó relevancia en el caso Merrick Garland, exfiscal general de Estados Unidos, quien desde ese año aseguró que la operación para trasladar a “El Mayo” a la Unión Americana contra su voluntad no había sido comandada ni tenía nada que ver con el gobierno estadounidense.

Christopher Wray, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), celebró en ese momento el arresto que la agencia hizo en Texas de ambos capos.

Kash Patel, actual director del FBI, autorizó que se promoviera la avioneta en la que se trasladó a “El Mayo” como parte de los objetos de operaciones exitosas del Buró.

El dato

El caso de Ismael “El Mayo” Zambada ha generado debate por la supuesta intervención del FBI.

3 de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por vínculos con Los Chapitos se han entregado en EU.

1 informante de la DEA fue torturado y asesinado por el Cártel de Sinaloa.