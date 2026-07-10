Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont por fraude; su hermano aún no ha sido extraditado

El arresto ocurrió la noche del 9 de julio en el Bulevar Kukulcán , ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones , la captura fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial alrededor de las 21:26 horas.

La investigación en torno a una presunta red de fraude , lavado de dinero y uso de empresas fantasma dio un paso importante con la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga , empresario y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont .

Tras su aseguramiento, el empresario fue puesto a disposición de un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur , en la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente los delitos específicos que enfrentará, aunque su nombre figura dentro de una investigación de alto impacto.

ESPOSO DE INÉS GÓMEZ MONT AÚN NO HA SIDO EXTRADITADO A MÉXICO

Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado a México luego de su arresto en Miami, Florida, hace nueve meses.

Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer ante la prensa que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a deportar al empresario.

Al respecto, el funcionario indicó que se presentó la petición para que el abogado, relacionado con presuntos crímenes de “desfalco a SEGOB y factureras”, sea enviado a tierra azteca el “4 de diciembre de 2025”.

Sin embargo, la solicitud se “negó por no ser delito violento” el supuestamente cometido por el marido de la comunicadora, especificado como “delincuencia organizada”.

UNA INVESTIGACIÓN POR CASI 3 MIL MILLONES DE PESOS

Las indagatorias federales apuntan a que Alejandro Álvarez Puga formaba parte de una estructura señalada por triangular aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos provenientes de contratos celebrados con el Gobierno Federal.

Según las investigaciones, la organización habría utilizado una compleja red de compañías para dispersar recursos públicos y dificultar el seguimiento del dinero mediante operaciones financieras presuntamente simuladas.

Las autoridades consideran que el detenido era uno de los integrantes que permanecían en libertad dentro del entramado financiero investigado, por lo que su captura representa un avance relevante en el desarrollo del caso.

”El detenido se encontraba en traslado”, señala el Registro Nacional de Detenciones al momento de la consulta.

EL MODELO DE NEGOCIOS BAJO INVESTIGACIÓN

Mucho antes de que el nombre de Inés Gómez Mont apareciera en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga habían consolidado una firma especializada en consultoría fiscal y esquemas de outsourcing.

De acuerdo con las pesquisas, las autoridades comenzaron a detectar posibles irregularidades relacionadas con la presunta venta de facturas falsas y mecanismos utilizados para la evasión fiscal mediante empresas que simulaban operaciones comerciales.

Posteriormente, la investigación evolucionó hacia el supuesto uso de recursos públicos obtenidos mediante contratos gubernamentales, lo que amplió considerablemente el alcance del expediente judicial.

ASÍ HABRÍA OPERADO LA RED FINANCIERA

Las investigaciones sostienen que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se otorgaron contratos relacionados con el equipamiento tecnológico de centros penitenciarios federales a empresas presuntamente vinculadas con esta estructura.

El dinero habría seguido un esquema financiero compuesto por varias etapas:

· Asignación de contratos para servicios tecnológicos.

· Transferencia de recursos hacia empresas presuntamente fachada.

· Realización de 1,446 operaciones bancarias para fragmentar el rastro del dinero.

· Destino final de los recursos, que según las investigaciones terminaban en cuentas de integrantes de la organización.

Este presunto mecanismo es una de las principales líneas de investigación que mantienen abiertas las autoridades federales.

EL CASO DE INÉS GÓMEZ MONT SIGUE ABIERTO

Con la detención de Alejandro Álvarez Puga y la situación legal de su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga, las investigaciones continúan enfocándose en el resto de las personas relacionadas con el caso.

Entre ellas permanece Inés Gómez Mont, cuyo paradero sigue sin ser determinado públicamente por las autoridades mexicanas, pese a que la investigación permanece vigente desde hace varios años.

La captura del empresario representa un nuevo capítulo dentro de uno de los expedientes financieros más mediáticos de los últimos años, mientras el proceso judicial continuará definiendo las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados conforme avancen las diligencias.