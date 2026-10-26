Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, una línea seca sobre el norte mexicano, originará lluvias puntuales fuertes en el norte de Chihuahua y Coahuila e intervalos de chubascos y vientos fuertes en el norte y noreste de México.

Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio mexicano, originarán Tormenta Negra,. chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

Mientras que el aporte de humedad generado por la tormenta tropical Vance, reforzará la ocurrencia de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (sur) y Jalisco (oeste), así como chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del territorio nacional, además de rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje elevado en sus costas. Para el martes, el huracán Vance se desplazará lentamente frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Su circulación ocasionará probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente del país, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en sus costas.

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo a la península de Yucatán y el Valle de México.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 14 y máxima de 21 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 21 y una mínima de 14 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 19 y mínima de 14. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur) y Jalisco (oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur), Zacatecas (norte y oeste), Sinaloa (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C : zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Colima y Michoacán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como en costas de Jalisco, Guerrero, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca); así como en costas de Colima y Michoacán, disminuyendo en el transcurso del día. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.