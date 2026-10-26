Balón de Oro 2026: Julián Quiñones queda en el puesto 28 y Scarlett Camberos en el 21

Julián Quiñones y Scarlett Camberos terminaron su participación en el Balón de Oro 2026 con un lugar entre los 30 finalistas de sus respectivas categorías, un resultado que colocó a los futbolistas mexicanos en una posición inédita dentro de uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial. A unas horas de la ceremonia de premiación, programada para este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, se conoció el desenlace de las candidaturas de ambos jugadores, quienes compartieron espacio con referentes internacionales del futbol masculino y femenino.

Quiñones, delantero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, finalizó en el puesto 28 de la clasificación masculina, mientras que Scarlett Camberos, atacante del Club América, ocupó el lugar 21 entre las nominadas al Balón de Oro Femenino. Más allá de la posición que alcanzaron, sus nominaciones representaron un precedente para México, al convertirse en los primeros futbolistas mexicanos en aparecer entre los finalistas de sus respectivas categorías.

QUIÑONES RESPALDA SU CANDIDATURA CON GOLES La temporada 2025-2026 fue determinante para Julián Quiñones, quien encontró en el futbol saudí una plataforma para competir por un reconocimiento internacional. El atacante cerró la campaña con 33 goles en 31 partidos de la Saudi Pro League, además de cuatro asistencias. Su producción ofensiva le permitió terminar como campeón de goleo del torneo, por encima de figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney. Estos números lo colocaron entre los delanteros con mayor cantidad de anotaciones en su competencia y respaldaron su inclusión en la lista de 30 candidatos.

A su desempeño con el Al-Qadsiah se sumó su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Quiñones anotó cuatro goles en cinco encuentros y aportó una asistencia, cifras que lo convirtieron en el máximo goleador mexicano del certamen. Con ese registro igualó a Luis Hernández y Javier Hernández como los futbolistas mexicanos con más anotaciones en la historia de los Mundiales. México, sin embargo, quedó eliminado en los octavos de final tras perder 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Banorte. Aunque su rendimiento individual le abrió las puertas de la nominación, el lugar 28 también refleja la competencia entre jugadores que militan en distintas ligas y participan en torneos con diferente exposición internacional. CAMBEROS TAMBIÉN DEJA SU HUELLA En la rama femenil, Scarlett Camberos concluyó en el puesto 21 de las 30 candidatas, luego de una temporada en la que tuvo participación con el América y la Selección Mexicana. La delantera, nacida en Los Ángeles, California, llegó al futbol mexicano en 2021 y desde entonces ha construido una trayectoria que incluye una etapa en Estados Unidos con Angel City y Bay FC, antes de regresar al conjunto azulcrema en 2024. Hasta la Jornada 6 del Apertura 2026, Camberos acumulaba 42 goles en la Liga MX Femenil. Además, formó parte de los equipos que conquistaron el Clausura 2026, el Campeón de Campeonas 2025-2026 y la W Concacaf Champions Cup 2025-2026.

Su presencia entre las nominadas la puso en la misma conversación que futbolistas como Alexia Putellas, Wendie Renard y Caroline Graham Hansen. La ceremonia de este lunes, que conmemora los 70 años del Balón de Oro, reúne a las principales figuras de ambas ramas. Para México, los resultados de Quiñones y Camberos dejan un registro histórico y abren un nuevo capítulo en la presencia nacional dentro de las nominaciones al premio.