‘Tomó una buena decisión’... Sheinbaum sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE; no significa impunidad

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    ‘Tomó una buena decisión’... Sheinbaum sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE; no significa impunidad
    Sheinbaum consideró acertada la separación de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral, pero advirtió que la renuncia no debe frenar las investigaciones por posibles irregularidades. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum respaldó la salida de Guadalupe Taddei del INE y pidió investigar los señalamientos por presuntos abusos, privilegios y conflictos de interés

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que Guadalupe Taddei tomó una buena decisión al separarse de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos sobre presuntos abusos, privilegios y posibles irregularidades dentro del organismo.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de este lunes 26 de octubre, la mandataria sostuvo que la salida de Taddei puede facilitar el esclarecimiento de las acusaciones. Sin embargo, advirtió que esta decisión no debe convertirse en un obstáculo para determinar si hubo un uso indebido de recursos públicos o conflictos de interés durante su gestión.

“Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

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La presidenta insistió en que los señalamientos deben revisarse mediante los procedimientos correspondientes y que las autoridades competentes tendrán que determinar si existen elementos para acreditar alguna irregularidad.

“Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas, los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios”, afirmó.

RENUNCIA DE TADDEI NO SIGNIFICA IMPUNIDAD

Sheinbaum dejó claro que la separación del cargo no elimina la obligación de investigar posibles faltas cometidas durante el ejercicio de funciones públicas. Ante la posibilidad de que la renuncia represente impunidad, sostuvo que cualquier anomalía debe ser revisada y, en su caso, sancionada conforme a la ley.

“Si hubo un mal manejo de recursos públicos o hubo conflicto de interés, eso tiene que investigarse”, expresó la mandataria.

La presidenta señaló que el análisis debe centrarse en las decisiones y actuaciones relacionadas con el desempeño de Taddei como funcionaria, particularmente si existieron irregularidades en el manejo del presupuesto o situaciones que pudieran representar un conflicto de interés.

“Su conducta no es la conducta personal. Si hubo algún mal manejo de recursos públicos como funcionario, pues es su desempeño”, señaló.

Con esta postura, Sheinbaum distinguió entre la vida privada de la exfuncionaria y las responsabilidades que corresponden a su actuación al frente de una institución pública. La revisión, dijo, debe enfocarse en los hechos vinculados con el ejercicio del cargo.

PIDEN AUDITORÍAS PARA ACLARAR LOS SEÑALAMIENTOS

La mandataria consideró necesario que las instancias fiscalizadoras revisen las acusaciones para establecer si hubo irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan.

El objetivo, explicó, es que las sospechas no permanezcan sin respuesta y que las conclusiones se sustenten en investigaciones, auditorías y elementos verificables.

Sheinbaum también sostuvo que el INE debe mantener sus actividades institucionales mientras se aclaran los señalamientos. La salida de su titular, bajo esta perspectiva, permitiría revisar las acusaciones sin que estas afecten el funcionamiento del organismo encargado de organizar las elecciones federales.

“Ella toma una decisión de separarse del cargo, qué bueno, para que pueda investigarse adecuadamente”, afirmó.

La presidenta reiteró que las autoridades deben esclarecer si existieron abusos, privilegios o un uso inadecuado de los recursos públicos. Hasta que concluyan las revisiones, los señalamientos deben distinguirse de las irregularidades que puedan acreditarse mediante los procedimientos legales.

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DATOS CLAVE SOBRE LA POSTURA DE SHEINBAUM

· Decisión de Taddei: Sheinbaum consideró acertada su separación de la presidencia del INE.

· Investigaciones: La mandataria pidió revisar las acusaciones mediante auditorías y procedimientos oficiales.

· Posibles irregularidades: Los señalamientos incluyen presuntos abusos, privilegios y conflictos de interés.

· Impunidad: La renuncia no debe impedir que se determinen posibles responsabilidades.

· Responsabilidad pública: La revisión debe centrarse en el desempeño de las funciones y el uso de recursos públicos.

La postura de Sheinbaum se centró en la necesidad de esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales. La separación del cargo, subrayó, no sustituye las investigaciones ni exime de responder por posibles irregularidades.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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