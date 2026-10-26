‘Ganó el pueblo de Brasil’... Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales

La mandataria mexicana reaccionó a los resultados mediante una publicación en su cuenta oficial de X, en la que celebró el desenlace de la contienda y reconoció la participación de los ciudadanos brasileños.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, un resultado que permitirá al político del Partido de los Trabajadores (PT) continuar al frente del gobierno sudamericano hasta 2030.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Sheinbaum tras confirmarse la derrota del senador Flávio Bolsonaro , candidato del Partido Liberal.

El mensaje llegó después de una elección competida, en la que Lula logró superar la ventaja que su adversario había conseguido durante la primera vuelta, celebrada a principios de octubre.

LULA DA SILVA OBTIENE UN CUARTO MANDATO

De acuerdo con los resultados difundidos tras el conteo de los votos, Lula da Silva obtuvo alrededor de 51.8% de los sufragios, mientras que Flávio Bolsonaro consiguió aproximadamente 48.2%.

La diferencia entre ambos candidatos confirmó la victoria del mandatario brasileño, quien permanecerá en la Presidencia durante el siguiente periodo, hasta 2030.

El resultado también representa un hecho histórico para Brasil, pues Lula se convertirá en el primer presidente del país en encabezar cuatro mandatos. Antes de regresar al poder en 2023, gobernó durante los periodos 2003-2006 y 2007-2010.

La segunda vuelta estuvo marcada por una competencia cerrada y una amplia movilización ciudadana. Lula consiguió revertir la ventaja de su rival en la primera ronda y aseguró su continuidad al frente del Ejecutivo brasileño.

SHEINBAUM HABÍA EVITADO PRONUNCIARSE SOBRE LA CONTIENDA

Antes de conocerse el resultado definitivo, Sheinbaum había señalado que era necesario esperar a que concluyera el proceso electoral para fijar una postura sobre la elección presidencial brasileña.

El pasado 5 de octubre, después de la primera vuelta, la presidenta mexicana también habló sobre las denuncias relacionadas con una posible intervención de sectores del gobierno estadounidense en favor de Flávio Bolsonaro.

En aquella ocasión, sostuvo que había grupos de derecha interesados en influir en procesos políticos de otros países. También afirmó que el principal respaldo de su administración era el pueblo de México, al responder sobre la posibilidad de que una derrota de Lula redujera los aliados de su gobierno en América Latina.

Tras confirmarse la victoria del brasileño, Sheinbaum publicó su felicitación sin profundizar en las implicaciones regionales del resultado ni en las relaciones políticas entre ambos gobiernos.

MORENA TAMBIÉN CELEBRA LA VICTORIA DEL BRASILEÑO

Las reacciones al triunfo de Lula no se limitaron a la Presidencia de México. Integrantes de Morena también difundieron mensajes para reconocer al mandatario y a sus simpatizantes.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, destacó el resultado como una victoria frente al odio y la desinformación. En su mensaje, felicitó tanto al pueblo brasileño como a Lula por el desenlace electoral.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, expresó su respaldo al presidente de Brasil y señaló que su victoria fortalece la lucha de la izquierda latinoamericana por mejores condiciones de vida y justicia social.

Montiel también reconoció la organización de los ciudadanos que participaron en la jornada electoral y destacó la importancia de orientar el poder público hacia las necesidades de la población.

DATOS CLAVE DEL RESULTADO ELECTORAL EN BRASIL

· Ganador: Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.

· Segundo lugar: Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

· Porcentaje de votos: Lula obtuvo cerca de 51.8%, frente a 48.2% de su adversario.

· Próximo periodo presidencial: El mandato se extenderá hasta 2030.

· Reacción en México: Claudia Sheinbaum, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel felicitaron al dirigente brasileño.