¿Llega al Mundial 2026? Marcel Ruiz brilla en su regreso con Toluca y presiona al Tricolor
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Marcel Ruiz volvió a tener actividad con Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026, una noticia alentadora para Javier Aguirre y la Selección Mexicana a pocas semanas de definir la lista final para la Copa del Mundo
Marcel Ruiz dio este miércoles una de las notas más alentadoras para el futbol mexicano en la recta final rumbo al Mundial 2026. El mediocampista de Toluca reapareció con los Diablos Rojos en el compromiso ante LA Galaxy, luego de semanas marcadas por la incertidumbre tras la lesión de rodilla que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.
Distintos reportes ya habían adelantado que el futbolista estaba de regreso en la convocatoria y disponible para sumar minutos, algo que finalmente se concretó en un momento clave del calendario.
La reaparición de Marcel representa una noticia de peso no solo para Toluca, sino también para la Selección Mexicana. Hace apenas unos días, el panorama lucía mucho más oscuro, pues se llegó a reportar incluso que su lesión lo dejaría fuera del Mundial 2026.
Sin embargo, su evolución fue más favorable de lo esperado y el propio entorno de la Selección mantenía una mínima esperanza abierta, ya que Javier Aguirre evitó descartarlo por completo de la carrera mundialista.
En ese contexto, su regreso a las canchas cobra una dimensión mayor. Marcel Ruiz se había convertido en uno de los mediocampistas mexicanos con mejor presente en Liga MX, gracias a su regularidad, criterio con balón y capacidad para conectar líneas.
Esa versión fue la que lo metió en la conversación de Selección durante el proceso rumbo a 2026, por lo que volver a competir antes del cierre de listas le devuelve argumentos futbolísticos justo cuando Javier Aguirre y su cuerpo técnico afinan detalles de la convocatoria definitiva.
Además, la ventana para pelear por un lugar sigue abierta. De acuerdo con reportes recientes, la lista final de México para el Mundial 2026 será anunciada antes de la última jornada del Clausura 2026, dentro de una planificación que contempla la concentración del grupo desde mayo.
Bajo ese escenario, cada entrenamiento, convocatoria y minuto en cancha puede pesar para Marcel Ruiz, quien ahora vuelve a ponerse en el radar en el momento indicado.
Para Toluca, su retorno también es una inyección anímica de cara a un cierre cargado de exigencia entre torneo local e internacional. Para la Selección Mexicana, en tanto, significa recuperar a un futbolista que podía aportar control, dinámica y lectura en la mitad de la cancha.
Todavía falta saber si Marcel Ruiz alcanzará su mejor forma física y futbolística a tiempo, pero su vuelta ya cambió la narrativa: de una posible baja definitiva, pasó nuevamente a ser una opción real rumbo al Mundial 2026.