¿Llega al Mundial 2026? Marcel Ruiz brilla en su regreso con Toluca y presiona al Tricolor

Marcel Ruiz dio este miércoles una de las notas más alentadoras para el futbol mexicano en la recta final rumbo al Mundial 2026. El mediocampista de Toluca reapareció con los Diablos Rojos en el compromiso ante LA Galaxy, luego de semanas marcadas por la incertidumbre tras la lesión de rodilla que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.

Distintos reportes ya habían adelantado que el futbolista estaba de regreso en la convocatoria y disponible para sumar minutos, algo que finalmente se concretó en un momento clave del calendario.

La reaparición de Marcel representa una noticia de peso no solo para Toluca, sino también para la Selección Mexicana. Hace apenas unos días, el panorama lucía mucho más oscuro, pues se llegó a reportar incluso que su lesión lo dejaría fuera del Mundial 2026.

Sin embargo, su evolución fue más favorable de lo esperado y el propio entorno de la Selección mantenía una mínima esperanza abierta, ya que Javier Aguirre evitó descartarlo por completo de la carrera mundialista.