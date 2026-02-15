Johan Vásquez destaca en el empate entre Genoa y Cremonese en la Jornada 25 de la Serie A
El defensor mexicano tuvo una actuación destacada en el empate sin goles de la Jornada 25 de la Serie A, en un partido clave en la lucha por alejarse de la zona de descenso
El Cremonese y el Genoa empataron sin goles este domingo 15 de febrero en actividad de la Jornada 25 de la Serie A, en un encuentro disputado en el Estadio Giovanni Zini que enfrentó a dos equipos que buscan mantenerse fuera de la zona de descenso.
El partido representaba un duelo directo en la parte baja de la clasificación. Antes del silbatazo inicial, el conjunto visitante se ubicaba en la posición 15, mientras que el cuadro local ocupaba el lugar 16, por lo que sumar unidades era relevante para ambos en su intento por tomar distancia de los últimos puestos.
Durante la primera mitad, el trámite fue equilibrado en cuanto a aproximaciones. El equipo de casa generó siete remates, tres de ellos con dirección a portería, y registró una posesión de balón del 40 por ciento. Por su parte, el Genoa logró ocho disparos, cinco a puerta, además de manejar el esférico el 60 por ciento del tiempo. A pesar de estas cifras, las oportunidades claras fueron limitadas.
En los primeros minutos, el encuentro se desarrolló con ritmo constante y transiciones rápidas entre ambas áreas, aunque con el paso del tiempo el juego se concentró más en el mediocampo. En ese lapso, el defensor mexicano Johan Vásquez se mantuvo atento en labores defensivas y participó en la reorganización de su línea para evitar llegadas de peligro por parte del rival.
La ocasión más cercana al gol llegó en tiempo agregado del segundo tiempo. Al minuto 90+4, el Cremonese consiguió un ataque frontal que dejó a Federico Bonazzoli frente al arco. El delantero conectó un disparo que impactó en el travesaño, lo que evitó que el conjunto local se quedara con los tres puntos.
Aunque el marcador no se movió, el desempeño individual de Vásquez fue uno de los aspectos destacados para el equipo visitante. El zaguero registró una calificación de 7.5, de acuerdo con reportes posteriores al encuentro, en un partido donde la defensa tuvo actividad constante.
Tras este resultado, el Genoa permanece en la parte baja de la tabla general, aún cerca de los puestos de descenso, lo que mantiene la presión en las próximas jornadas del campeonato italiano. El equipo deberá buscar resultados favorables en sus siguientes compromisos si pretende mejorar su posición en la clasificación.