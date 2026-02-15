Johan Vásquez destaca en el empate entre Genoa y Cremonese en la Jornada 25 de la Serie A

El Cremonese y el Genoa empataron sin goles este domingo 15 de febrero en actividad de la Jornada 25 de la Serie A, en un encuentro disputado en el Estadio Giovanni Zini que enfrentó a dos equipos que buscan mantenerse fuera de la zona de descenso.

El partido representaba un duelo directo en la parte baja de la clasificación. Antes del silbatazo inicial, el conjunto visitante se ubicaba en la posición 15, mientras que el cuadro local ocupaba el lugar 16, por lo que sumar unidades era relevante para ambos en su intento por tomar distancia de los últimos puestos.

Durante la primera mitad, el trámite fue equilibrado en cuanto a aproximaciones. El equipo de casa generó siete remates, tres de ellos con dirección a portería, y registró una posesión de balón del 40 por ciento. Por su parte, el Genoa logró ocho disparos, cinco a puerta, además de manejar el esférico el 60 por ciento del tiempo. A pesar de estas cifras, las oportunidades claras fueron limitadas.