Sarah Schleper se despide del slalom gigante tras descalificación en Milano Cortina 2026
La esquiadora Sarah Schleper fue descalificada de la prueba de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tras detectarse una diferencia de un milímetro en su equipo
La participación de México en el esquí alpino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 sumó este domingo un episodio inesperado luego de que la esquiadora mexicoestadounidense Sarah Schleper quedara fuera de la prueba de slalom gigante por una infracción técnica en su equipo.
La competencia, celebrada en el Centro de Esquí Alpino de Tozane, contempla dos recorridos para definir a las finalistas. Schleper logró completar el trazado inicial; sin embargo, minutos después fue notificada de su descalificación tras una revisión reglamentaria a sus esquíes. De acuerdo con la normativa internacional, una de las piezas del equipo no debe superar los 50 milímetros, pero en su caso registró 51 milímetros, lo que derivó en su exclusión automática de la prueba.
En declaraciones posteriores, la atleta explicó que había revisado su equipo la noche anterior sin detectar anomalías. También señaló que fue informada antes de que se hiciera oficial la decisión por parte de los jueces técnicos, lo que anticipó el desenlace de su participación en la disciplina.
Schleper fue la única competidora descalificada en esta prueba, aunque no fue la única que quedó fuera del resultado final, ya que otras 14 esquiadoras no lograron concluir el recorrido o no tomaron la salida. El podio quedó encabezado por la italiana Federica Brignone, seguida de la sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stjernesund, quienes obtuvieron las medallas de oro, plata y bronce, respectivamente.
A sus 46 años, Schleper disputó en Italia su séptima edición olímpica dentro del esquí alpino, ahora bajo la bandera mexicana, a la que representa desde 2014 tras haber competido anteriormente por Estados Unidos. Su presencia en esta justa también tuvo un significado especial al coincidir con la participación de su hijo, Lasse Gaxiola, quien formó parte del equipo nacional en las pruebas técnicas.
Ambos se convirtieron en el primer caso de madre e hijo que compiten para México en unos Juegos Olímpicos de Invierno dentro de la misma edición, un hecho que marcó esta participación más allá de los resultados deportivos.
Tras su salida del slalom gigante, la esquiadora reconoció que este ciclo competitivo se acerca a su cierre. Señaló que su intención es permitir el desarrollo de nuevas integrantes en el equipo nacional, en un contexto donde la representación mexicana en deportes invernales continúa siendo limitada.
Con esta actuación, Schleper pone fin a su paso por las pistas olímpicas mientras México concluye su intervención en las pruebas de esquí alpino en territorio italiano.