Sarah Schleper se despide del slalom gigante tras descalificación en Milano Cortina 2026

La participación de México en el esquí alpino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 sumó este domingo un episodio inesperado luego de que la esquiadora mexicoestadounidense Sarah Schleper quedara fuera de la prueba de slalom gigante por una infracción técnica en su equipo.

La competencia, celebrada en el Centro de Esquí Alpino de Tozane, contempla dos recorridos para definir a las finalistas. Schleper logró completar el trazado inicial; sin embargo, minutos después fue notificada de su descalificación tras una revisión reglamentaria a sus esquíes. De acuerdo con la normativa internacional, una de las piezas del equipo no debe superar los 50 milímetros, pero en su caso registró 51 milímetros, lo que derivó en su exclusión automática de la prueba.

En declaraciones posteriores, la atleta explicó que había revisado su equipo la noche anterior sin detectar anomalías. También señaló que fue informada antes de que se hiciera oficial la decisión por parte de los jueces técnicos, lo que anticipó el desenlace de su participación en la disciplina.