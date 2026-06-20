Keisuke Honda sigue conquistando México: aficionados japoneses recuerdan al ídolo que dejó huella en Pachuca

Keisuke Honda sigue conquistando México: aficionados japoneses recuerdan al ídolo que dejó huella en Pachuca

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Para muchos seguidores nipones, el exmediocampista simboliza el vínculo futbolístico entre Japón y México y un referente para las nuevas generaciones

Fútbol
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En medio de la fiebre mundialista que se vive en Monterrey, un nombre apareció una y otra vez entre los aficionados japoneses que llegaron para presenciar el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo: Keisuke Honda.

Aunque el exmediocampista dejó la Liga MX hace varios años, su legado continúa vigente tanto en Japón como en México. Basta mencionar su nombre para que los seguidores nipones sonrían, recuerden sus goles y destaquen el impacto que tuvo al convertirse en uno de los pocos futbolistas japoneses que lograron triunfar en el futbol mexicano.

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Durante entrevistas realizadas en los alrededores del estadio, prácticamente todos los aficionados consultados identificaron de inmediato al exjugador de Pachuca. Algunos incluso conservan recuerdos muy especiales de él.

“Tengo una camiseta de Honda firmada”, contó uno de los seguidores provenientes de Japón, quien aseguró que el exseleccionado nacional es uno de los futbolistas que más admira.

$!El nombre del exjugador de Pachuca fue uno de los más mencionados entre los seguidores nipones que acudieron al partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo.
El nombre del exjugador de Pachuca fue uno de los más mencionados entre los seguidores nipones que acudieron al partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Otro aficionado fue más allá y explicó por qué considera importante el paso de Honda por la Liga MX.

“Es bueno para el futbol japonés que nuestros jugadores jueguen en muchos países”, señaló, convencido de que la experiencia internacional ayuda al crecimiento de las nuevas generaciones.

La admiración no sorprende. Honda es considerado una de las máximas figuras en la historia del futbol japonés. Disputó tres Copas del Mundo y logró una marca que pocos pueden presumir: anotó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

$!El nombre del exjugador de Pachuca fue uno de los más mencionados entre los seguidores nipones que acudieron al partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo.
El nombre del exjugador de Pachuca fue uno de los más mencionados entre los seguidores nipones que acudieron al partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Además de su exitoso recorrido por Europa con clubes como CSKA Moscú y AC Milan, el mediocampista sorprendió al futbol internacional cuando decidió fichar con Pachuca en 2017.

Su paso por los Tuzos fue breve, pero suficiente para generar un vínculo especial entre Japón y México. Honda disputó 36 partidos oficiales con el conjunto hidalguense, marcó 13 goles y aportó siete asistencias, convirtiéndose rápidamente en uno de los extranjeros más mediáticos de la Liga MX.

Para muchos japoneses, aquella aventura abrió una puerta que antes parecía impensable. Ver a una de sus máximas estrellas competir en México permitió acercar a dos culturas futbolísticas que hoy vuelven a encontrarse gracias al Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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