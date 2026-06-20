Keisuke Honda sigue conquistando México: aficionados japoneses recuerdan al ídolo que dejó huella en Pachuca

En medio de la fiebre mundialista que se vive en Monterrey, un nombre apareció una y otra vez entre los aficionados japoneses que llegaron para presenciar el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo: Keisuke Honda. Aunque el exmediocampista dejó la Liga MX hace varios años, su legado continúa vigente tanto en Japón como en México. Basta mencionar su nombre para que los seguidores nipones sonrían, recuerden sus goles y destaquen el impacto que tuvo al convertirse en uno de los pocos futbolistas japoneses que lograron triunfar en el futbol mexicano.

Durante entrevistas realizadas en los alrededores del estadio, prácticamente todos los aficionados consultados identificaron de inmediato al exjugador de Pachuca. Algunos incluso conservan recuerdos muy especiales de él. “Tengo una camiseta de Honda firmada”, contó uno de los seguidores provenientes de Japón, quien aseguró que el exseleccionado nacional es uno de los futbolistas que más admira.

Otro aficionado fue más allá y explicó por qué considera importante el paso de Honda por la Liga MX. “Es bueno para el futbol japonés que nuestros jugadores jueguen en muchos países”, señaló, convencido de que la experiencia internacional ayuda al crecimiento de las nuevas generaciones. La admiración no sorprende. Honda es considerado una de las máximas figuras en la historia del futbol japonés. Disputó tres Copas del Mundo y logró una marca que pocos pueden presumir: anotó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.