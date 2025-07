Keylor Navas ya está en México para firmar con Pumas: viajará a Guatemala por su visa

La urgencia del club por tenerlo disponible responde a las recientes fallas bajo los tres palos, donde el joven arquero Rodrigo Parra ha cometido errores que han costado puntos al equipo dirigido por Efraín Juárez.

Navas se despide de Newell’s

La transferencia del guardameta de 38 años no estuvo exenta de controversia. Su salida de Newell’s Old Boys generó tensiones con la dirigencia del club argentino.

El propio Navas publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que agradeció a la afición rosarina por el cariño recibido:

“Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. [...] Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total”.

Durante su breve paso por Newell’s, Navas disputó 14 de los 16 partidos de la temporada pasada, concedió 11 goles y mantuvo su arco en cero en seis ocasiones. Su contrato será rescindido por una cifra cercana a los 2.4 millones de dólares.