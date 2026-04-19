La Selección Mexicana Femenil golea a Puerto Rico y asegura su lugar en el Campeonato Concacaf W

Ante una entrada cercana a las 20 mil personas en el Estadio Nemesio Diez, la Selección Mexicana Femenil resolvió sin complicaciones su compromiso frente a Puerto Rico y selló su clasificación a la última fase eliminatoria de Concacaf con un triunfo de 6-0. El equipo dirigido por Pedro López apostó por una propuesta ofensiva desde el inicio, con Alice Soto, Scarlett Camberos y Kiana Palacios al frente, respaldadas en el medio campo por María Sánchez y Alexia Delgado. Desde los primeros minutos, México se instaló en campo rival y generó llegadas constantes.

El marcador se abrió al minuto 10, cuando un servicio de Camberos terminó en un rebote dentro del área que Delgado aprovechó con un remate firme. La presión continuó y, aunque hubo intentos que no terminaron en gol —como un disparo al poste de Reina Reyes y una anotación anulada a Palacios—, el dominio local no disminuyó.

El segundo tanto llegó al 32’, en una jugada en la que la defensa de Puerto Rico no logró despejar y terminó enviando el balón a su propia portería. Minutos después, al 38’, Camberos amplió la ventaja con un remate tras un trazo largo que superó a la guardameta Sydney Martínez. Para la segunda mitad, el ritmo se mantuvo. Palacios encontró su recompensa al 59’, luego de insistir en el área y empujar el balón para el 4-0. Con el partido controlado, el cuerpo técnico realizó ajustes que incluyeron el ingreso de Charlyn Corral, quien fue recibida con reconocimiento por parte de la afición en Toluca. Corral respondió casi de inmediato. Al 62’, definió dentro del área para el quinto gol y, ya en la recta final, firmó su doblete al 86’ con una jugada individual que cerró la cuenta. Antes, Puerto Rico había quedado con una jugadora menos tras la expulsión de Amber Diorio, lo que complicó aún más su panorama.

Con este resultado, México avanza a la siguiente etapa, donde en noviembre disputará el Campeonato Concacaf W en busca de un lugar en la Copa del Mundo de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo llega a esa instancia con una actuación sólida y margen para seguir ajustando su funcionamiento colectivo.

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