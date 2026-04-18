Saraperos de Saltillo pierden serie ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero: LMB 2026

Saraperos de Saltillo pierden serie ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero: LMB 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La Nave Verde fue superada 10-4 y quedó obligada a rescatar el juego de la honra este domingo, en un arranque de campaña que ya pone presión sobre la novena del sarape en Saltillo

Saraperos
/ 18 abril 2026
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Los Saraperos de Saltillo sufrieron una dura noche en el Estadio Francisco I. Madero y terminaron perdiendo 10-4 ante los Toros de Tijuana, resultado con el que cedieron su primera serie en casa dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena local volvió a tener problemas para contener la ofensiva fronteriza en los momentos clave y, aunque reaccionó en la recta final, el intento no fue suficiente para cambiar el rumbo de un encuentro que se inclinó desde temprano del lado visitante.

El juego comenzó cuesta arriba para la Nave Verde prácticamente desde la primera entrada. Tijuana aprovechó un arranque titubeante del pitcheo saltillense y abrió la pizarra con la anotación impulsada por Hernán Pérez, luego de que Rafael Ortega se embasara y terminara llegando al plato. Esa primera carrera marcó la pauta de una noche incómoda para Saraperos, que no logró asentarse ni desde la loma ni con el madero en los primeros episodios.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/triunfo-en-casa-dinos-vencen-a-gallos-en-la-semana-2-de-la-lfa-2026-en-saltillo-BC20114005

La segunda entrada fue todavía más pesada para los de casa. Tomás Telis produjo una carrera con sencillo, Rafael Ortega añadió otro imparable remolcador y posteriormente Hernán Pérez castigó con un sencillo que mandó dos más al plato para ampliar la ventaja visitante a 4-0. Saltillo ya estaba contra la pared muy temprano, y además su ofensiva no encontraba la fórmula para responder ante el trabajo monticular de los Toros. Christian Villanueva conectó sencillo en la baja del segundo, pero el inning terminó sin daño y con una oportunidad desperdiciada.

Tijuana siguió construyendo su ventaja con paciencia y contundencia. Rafael Ortega pegó cuadrangular solitario en la cuarta para poner el 5-0, y en la sexta entrada los fronterizos volvieron a hacer daño: Isaac Rodríguez abrió con doblete, después anotó, Junior Lake produjo otra con sencillo y más tarde apareció Tomás Telis con jonrón de dos carreras para colocar una diferencia de 9-1 que silenció por completo al Madero. Ya en la novena, Roberto Ramos también se voló la barda para redondear la ofensiva tijuanense y poner el 10-1 antes de la última reacción local.

$!Toros de Tijuana castigó con poder y bateo oportuno para imponerse 10-4 a Saraperos y asegurar la serie en territorio saltillense.
Toros de Tijuana castigó con poder y bateo oportuno para imponerse 10-4 a Saraperos y asegurar la serie en territorio saltillense. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Del lado de Saraperos, la primera carrera cayó hasta la séptima baja. Gio Brusa abrió con doblete, y posteriormente Drew Stankiewicz conectó otro batazo de dos estaciones para remolcar la del descuento y romper la blanqueada. Sin embargo, la ofensiva local seguía lejos de meterse de lleno al partido, pues la desventaja seguía siendo amplia y Tijuana mantenía el control.

Fue hasta el cierre de la novena cuando la novena saltillense maquilló un poco la pizarra. Ramón Ríos entró como bateador emergente y conectó sencillo; después, Gio Brusa y Alex D. Mejía negociaron pasaportes para llenar las bases, y Drew Stankiewicz volvió a responder con un doblete productor que llevó dos carreras al plato. Más adelante, Jorge Morales produjo otra con rodado y el marcador se movió hasta el 10-4 definitivo, aunque para entonces el daño ya estaba hecho y la remontada resultaba imposible.

Más allá del cierre decoroso, la derrota dejó señales de alerta para Saraperos. El club volvió a batallar para frenar los ataques oportunos de Toros, permitió rallies en entradas clave y tuvo que remar contracorriente desde muy temprano. En ofensiva, el despertar llegó demasiado tarde, cuando el juego ya estaba prácticamente sentenciado. La combinación de descontrol, batazos oportunos del rival y poca producción en los primeros innings terminó por marcar la diferencia.

$!La Nave Verde reaccionó en la novena entrada, pero el despertar ofensivo llegó tarde en la derrota de 10-4 ante los Toros de Tijuana en Saltillo.
La Nave Verde reaccionó en la novena entrada, pero el despertar ofensivo llegó tarde en la derrota de 10-4 ante los Toros de Tijuana en Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con este resultado, Saraperos de Saltillo perdió su primera serie como local en la campaña 2026 y ahora buscará evitar la barrida este domingo, cuando dispute el tercer juego de la serie, el de la honra, a las 17:00 horas en el Estadio Francisco I. Madero. Para la Nave Verde, el compromiso no solo representa la posibilidad de rescatar un triunfo ante su afición, sino también de cortar el impulso de unos Toros de Tijuana que han golpeado fuerte en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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