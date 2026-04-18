Saraperos de Saltillo pierden serie ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero: LMB 2026

Los Saraperos de Saltillo sufrieron una dura noche en el Estadio Francisco I. Madero y terminaron perdiendo 10-4 ante los Toros de Tijuana, resultado con el que cedieron su primera serie en casa dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena local volvió a tener problemas para contener la ofensiva fronteriza en los momentos clave y, aunque reaccionó en la recta final, el intento no fue suficiente para cambiar el rumbo de un encuentro que se inclinó desde temprano del lado visitante. El juego comenzó cuesta arriba para la Nave Verde prácticamente desde la primera entrada. Tijuana aprovechó un arranque titubeante del pitcheo saltillense y abrió la pizarra con la anotación impulsada por Hernán Pérez, luego de que Rafael Ortega se embasara y terminara llegando al plato. Esa primera carrera marcó la pauta de una noche incómoda para Saraperos, que no logró asentarse ni desde la loma ni con el madero en los primeros episodios.

La segunda entrada fue todavía más pesada para los de casa. Tomás Telis produjo una carrera con sencillo, Rafael Ortega añadió otro imparable remolcador y posteriormente Hernán Pérez castigó con un sencillo que mandó dos más al plato para ampliar la ventaja visitante a 4-0. Saltillo ya estaba contra la pared muy temprano, y además su ofensiva no encontraba la fórmula para responder ante el trabajo monticular de los Toros. Christian Villanueva conectó sencillo en la baja del segundo, pero el inning terminó sin daño y con una oportunidad desperdiciada. Tijuana siguió construyendo su ventaja con paciencia y contundencia. Rafael Ortega pegó cuadrangular solitario en la cuarta para poner el 5-0, y en la sexta entrada los fronterizos volvieron a hacer daño: Isaac Rodríguez abrió con doblete, después anotó, Junior Lake produjo otra con sencillo y más tarde apareció Tomás Telis con jonrón de dos carreras para colocar una diferencia de 9-1 que silenció por completo al Madero. Ya en la novena, Roberto Ramos también se voló la barda para redondear la ofensiva tijuanense y poner el 10-1 antes de la última reacción local.

Del lado de Saraperos, la primera carrera cayó hasta la séptima baja. Gio Brusa abrió con doblete, y posteriormente Drew Stankiewicz conectó otro batazo de dos estaciones para remolcar la del descuento y romper la blanqueada. Sin embargo, la ofensiva local seguía lejos de meterse de lleno al partido, pues la desventaja seguía siendo amplia y Tijuana mantenía el control. Fue hasta el cierre de la novena cuando la novena saltillense maquilló un poco la pizarra. Ramón Ríos entró como bateador emergente y conectó sencillo; después, Gio Brusa y Alex D. Mejía negociaron pasaportes para llenar las bases, y Drew Stankiewicz volvió a responder con un doblete productor que llevó dos carreras al plato. Más adelante, Jorge Morales produjo otra con rodado y el marcador se movió hasta el 10-4 definitivo, aunque para entonces el daño ya estaba hecho y la remontada resultaba imposible. Más allá del cierre decoroso, la derrota dejó señales de alerta para Saraperos. El club volvió a batallar para frenar los ataques oportunos de Toros, permitió rallies en entradas clave y tuvo que remar contracorriente desde muy temprano. En ofensiva, el despertar llegó demasiado tarde, cuando el juego ya estaba prácticamente sentenciado. La combinación de descontrol, batazos oportunos del rival y poca producción en los primeros innings terminó por marcar la diferencia.