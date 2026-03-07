México Femenil vence 1-0 a Brasil en amistoso con cabezazo de Greta Espinoza

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 marzo 2026
    México Femenil vence 1-0 a Brasil en amistoso con cabezazo de Greta Espinoza
    Greta Espinoza marcó de cabeza el gol con el que la selección mexicana femenil derrotó 1-0 a Brasil en el amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. FOTO: MEXSPORT

El Tricolor logró un triunfo de prestigio al imponerse a las cariocas en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México

La Selección Mexicana Femenil logró un triunfo de prestigio al imponerse 1-0 a Brasil en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, duelo que se definió en la segunda mitad gracias a un certero remate de cabeza de Greta Espinoza.

El encuentro fue intenso desde los primeros minutos. Brasil generó varias aproximaciones, incluyendo disparos de Tarciane, Kerolin y Bia Zaneratto que no lograron inquietar de forma clara el arco mexicano.

Incluso Jheniffer y Taina Maranhão estuvieron cerca de abrir el marcador en el primer tiempo, ambas estrellando remates en el travesaño.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

México también tuvo sus oportunidades en la primera mitad con llegadas a balón parado. Rebeca Bernal, Alexia Delgado y Scarlett Camberos generaron peligro mediante tiros de esquina, mientras que Ivonne Gutiérrez intentó sorprender con disparos desde media distancia.

Sin embargo, el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

En la segunda parte el partido se volvió más dinámico. Brasil buscó el gol con remates de Bia Zaneratto y Taina Maranhão, pero el conjunto tricolor resistió y comenzó a generar mayor presión en el área rival.

La recompensa llegó al minuto 76. Tras una jugada a balón parado, Greta Espinoza apareció dentro del área para conectar un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de la afición mexicana en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el gol, Brasil adelantó líneas en busca del empate. Adriana tuvo una de las oportunidades más claras al minuto 88 con un disparo al arco que fue bien contenido por la portera mexicana Stephany Barrera, quien respondió con seguridad para mantener la ventaja.

En los minutos finales el encuentro se tornó ríspido, con varias faltas y tarjetas, incluida una amonestación para Lauren en el conjunto brasileño. Pese a la presión sudamericana en el tiempo agregado, México defendió con orden y aseguró el triunfo.

Con este resultado, la selección mexicana femenil consigue una victoria importante ante una de las potencias del futbol mundial, mostrando solidez defensiva y eficacia en el juego aéreo para quedarse con el triunfo ante Brasil en territorio mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Selección Mexicana Femenil de Futbol
Selección de Futbol de Brasil

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Karina Barrón es acusada de orquestar una denuncia por abuso sexual, utilizando testimonios falsos en contra de Waldo Fernández, con quien contendió en 2024 en las elecciones al Senado.

Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal