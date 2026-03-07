México Femenil vence 1-0 a Brasil en amistoso con cabezazo de Greta Espinoza

La Selección Mexicana Femenil logró un triunfo de prestigio al imponerse 1-0 a Brasil en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, duelo que se definió en la segunda mitad gracias a un certero remate de cabeza de Greta Espinoza. El encuentro fue intenso desde los primeros minutos. Brasil generó varias aproximaciones, incluyendo disparos de Tarciane, Kerolin y Bia Zaneratto que no lograron inquietar de forma clara el arco mexicano. Incluso Jheniffer y Taina Maranhão estuvieron cerca de abrir el marcador en el primer tiempo, ambas estrellando remates en el travesaño. TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

México también tuvo sus oportunidades en la primera mitad con llegadas a balón parado. Rebeca Bernal, Alexia Delgado y Scarlett Camberos generaron peligro mediante tiros de esquina, mientras que Ivonne Gutiérrez intentó sorprender con disparos desde media distancia. Sin embargo, el marcador se mantuvo sin goles al descanso. En la segunda parte el partido se volvió más dinámico. Brasil buscó el gol con remates de Bia Zaneratto y Taina Maranhão, pero el conjunto tricolor resistió y comenzó a generar mayor presión en el área rival. La recompensa llegó al minuto 76. Tras una jugada a balón parado, Greta Espinoza apareció dentro del área para conectar un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de la afición mexicana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras el gol, Brasil adelantó líneas en busca del empate. Adriana tuvo una de las oportunidades más claras al minuto 88 con un disparo al arco que fue bien contenido por la portera mexicana Stephany Barrera, quien respondió con seguridad para mantener la ventaja.

En los minutos finales el encuentro se tornó ríspido, con varias faltas y tarjetas, incluida una amonestación para Lauren en el conjunto brasileño. Pese a la presión sudamericana en el tiempo agregado, México defendió con orden y aseguró el triunfo. Con este resultado, la selección mexicana femenil consigue una victoria importante ante una de las potencias del futbol mundial, mostrando solidez defensiva y eficacia en el juego aéreo para quedarse con el triunfo ante Brasil en territorio mexicano.

