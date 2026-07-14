Liga MX: Gato Ortiz, designado para uno de los duelos estelares de la Jornada 1

La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Después de casi dos meses sin actividad oficial, esta semana comenzará el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y, como parte de los preparativos para el arranque del campeonato, la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros de la primera jornada. Entre los nombres que aparecen para dirigir los partidos más atractivos de la fecha destacan Marco Antonio Ortiz Nava, Luis Enrique Santander Aguirre y Daniel Quintero Huitrón, quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia en algunos de los compromisos con mayor expectativa del fin de semana.

El duelo entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna contará con Marco Antonio Ortiz como árbitro central. El silbante estará acompañado por Michel Alejandro Morales y Francisco Javier González de la Mora como asistentes, mientras que Óscar Macías Romo estará a cargo del VAR.

Por su parte, el encuentro entre Chivas y Toluca será dirigido por Daniel Quintero Huitrón. La revisión en video quedará bajo la supervisión de Erick Yair Miranda Galindo, acompañado por Francia María González Martínez como asistente. Otro de los partidos que genera atención es el Querétaro contra América, para el cual fue designado Luis Enrique Santander. En este compromiso, Jorge Abraham Camacho Peregrina fungirá como árbitro VAR y Ximena Márquez Ruiz como asistente. La jornada abrirá con el enfrentamiento entre Necaxa y Atlante, que tendrá como árbitro central a Yonatan Peinado Aguirre. En tanto, Ismael Rosario López Peñuelas fue asignado para el partido entre Tijuana y Tigres, mientras que Adonai Escobedo González dirigirá el choque entre Atlético de San Luis y Cruz Azul. Para el duelo entre León y Atlas, la Comisión de Árbitros eligió a Jesús Rafael López Valle, mientras que Fernando Hernández Gómez fue nombrado para el encuentro entre FC Juárez y Puebla. En Ciudad Universitaria, donde Pumas recibirá a Pachuca, la responsabilidad recaerá en Vicente Jassiel Reynoso Arce.

Las designaciones también reflejan la participación de árbitras y asistentes en distintos encuentros del torneo. Karen Hernández Andrade, Mayra Alejandra Mora Cerero, Karen Janett Díaz Medina, Diana Stephanía Pérez Borja, Enedina Caudillo Gómez y Ximena Márquez Ruiz figuran dentro de los equipos arbitrales que tendrán actividad durante la primera fecha. Con las plantillas ya definidas y los cuerpos arbitrales confirmados, la Liga MX se alista para poner en marcha un nuevo semestre futbolístico. La Jornada 1 marcará el inicio del camino para los 18 clubes que buscarán sumar sus primeros puntos en el Apertura 2026 y comenzar de la mejor manera la lucha por un lugar en la fase final del campeonato.