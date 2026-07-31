Saltillo Soccer se viste de historia: Kappa acompañará a la Manada en su debut en Liga Premier MX

El ascenso ya tenía trofeo, celebración y una grada rendida a sus pies. Ahora también tiene nueva piel. Saltillo Soccer anunció que Kappa será la marca encargada de vestir al equipo durante la temporada 2026-2027, la campaña en la que la Manada afrontará su debut en la Serie A de la Liga Premier MX. “Un histórico regreso al futbol mexicano”, escribió el club para presentar una alianza que une dos nombres cargados de identidad. De un lado aparece la Doble S, el proyecto que devolvió la ilusión profesional a la capital de Coahuila. Del otro, la firma italiana reconocida mundialmente por su logotipo Omini y por uniformes que han formado parte de distintas épocas del balompié.

El anuncio fue breve, pero suficiente para encender la conversación entre los aficionados. Saltillo Soccer todavía no mostró la indumentaria de local ni su uniforme de visita, por lo que los colores, el diseño y la fecha de lanzamiento permanecen como la siguiente sorpresa de la directiva. La certeza es que el emblema de Kappa acompañará a los Coyotes en el reto más exigente de su historia reciente. La noticia llega poco más de dos meses después de una noche que cambió el rumbo del club. El 16 de mayo, Saltillo derrotó 4-2 a Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, cerró la semifinal con global de 6-3 y aseguró el ascenso. Ocho días después, ante otra entrada que confirmó el reencuentro entre la ciudad y su equipo, superó 5-3 a La Tribu FC para proclamarse campeón de la Zona B de la Liga TDP. Aquella coronación fue el punto final de una campaña memorable, pero también el comienzo de una carrera contra el tiempo. La Liga Premier exige una plantilla más profunda, mayor estructura operativa y mejores condiciones de infraestructura. El club ya trabaja en su preparación y analiza las adecuaciones necesarias para competir en el nuevo nivel, mientras busca fortalecer un proyecto que pretende sostenerse más allá del entusiasmo del ascenso. En ese escenario, Kappa no llega únicamente como proveedor de ropa deportiva. Su incorporación funciona como una señal de crecimiento comercial y posicionamiento.

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Una camiseta con identidad puede ampliar la presencia de Saltillo Soccer, conectar con nuevas generaciones y convertir su regreso a la tercera categoría del futbol mexicano en una marca visible dentro y fuera de la cancha. Saltillo Soccer conquistó su lugar en la Liga Premier con goles, carácter y el respaldo de un Estadio Olímpico lleno. Ahora comienza a vestir la ambición que nació durante aquella liguilla. Kappa pondrá la nueva piel; los Coyotes deberán encargarse de que sea recordada.