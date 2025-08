Luka Jovic sería compañero de Orbelín Pineda en el AEK Atenas tras rechazar a Cruz Azul y Oviedo

Pese a que con Cruz Azul existía un acuerdo de palabra, la operación se detuvo por cuestiones ajenas al aspecto deportivo. Fuentes consultadas por Claro Sports confirmaron que la familia del delantero no estuvo dispuesta a mudarse a México , lo que derivó en la negativa definitiva.

Por su parte, el Real Oviedo también mostró interés por el serbio. El director general del club español, Agustín Lleida, reconoció públicamente las gestiones realizadas: “Hay conversaciones con Luka Jovic. Hemos preguntado por él y de momento no es una operación sencilla de hacer. No tiramos la toalla, pero ahora mismo no es sencillo que acabe siendo jugador del Oviedo”, comentó hace algunas semanas.

Jovic llega procedente del AC Milan, donde jugó durante las dos últimas temporadas. Con el conjunto italiano disputó 47 partidos, anotando 13 goles y sumando dos asistencias. En la campaña más reciente marcó cuatro tantos en 17 apariciones, mientras el club quedó fuera de las competiciones europeas.

En el AEK Atenas, Jovic buscará ganarse un lugar como delantero centro, posición que actualmente se disputa entre Anthony Martial, Frantzdy Pierrot y Zini. La competencia interna será uno de los primeros retos que enfrentará el serbio en esta nueva etapa de su carrera.