¿Vas a ir?: Presentan medalla y playera de la Spider Run La Salle 2026 en su sexta edición

Deportes
25 enero 2026
    ¿Vas a ir?: Presentan medalla y playera de la Spider Run La Salle 2026 en su sexta edición
    La sede de Saltillo será el Colegio La Salle, con salida y meta sobre la ruta recreativa. FOTO: CARRERAS SPIDER MX

La organización presentó el diseño oficial de la medalla y la playera, así como las fechas, distancias e información de inscripción para una carrera que mantiene su enfoque familiar y recreativo

La Spider Run La Salle se prepara para vivir su sexta edición en 2026, consolidándose como una de las carreras temáticas con mayor presencia en el norte del país. La organización confirmó el diseño oficial de la medalla y la playera que recibirán los participantes, elementos que refuerzan la identidad visual del evento y su vínculo con la experiencia urbana que caracteriza a la competencia.

La medalla de esta edición presenta un diseño rectangular con bordes metálicos, al centro una figura de araña en relieve y un fondo que recrea una vista aérea de edificios. El listón combina tonos rojo, blanco y azul, con la leyenda Spider Run 2026, un distintivo que acompañará a quienes crucen la meta. Por su parte, la playera oficial será de manga larga, en colores rojo y azul, con un diseño inspirado en el traje clásico del superhéroe, pensada para el uso deportivo y conmemorativo.

En Saltillo, la Spider Run La Salle 2026 se realizará el 22 de marzo, con salida y meta en el Colegio La Salle, incorporándose a la ruta recreativa. El programa contempla las distancias de 1 kilómetro infantil, 3 kilómetros y 5 kilómetros en la categoría general, manteniendo el enfoque familiar que ha caracterizado al evento desde sus primeras ediciones. La entrega de kits para esta sede se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, de 12:00 a 4:00 de la tarde, en el gimnasio del propio colegio.

Además de Saltillo, la carrera tendrá sedes presenciales en Torreón (19 de abril), Piedras Negras (26 de abril) y Monterrey (3 de mayo). A la par, continuará el formato virtual, disponible del 23 de marzo al 30 de abril, con envío de kits a cualquier punto de México, lo que permite ampliar la participación más allá de las sedes físicas.

El kit del participante incluye playera de manga larga, medalla de finalista, número de corredor, calcetas temáticas, certificado de tiempo, hidratación en ruta y kit de recuperación. Como incentivo adicional, quienes se inscriban durante enero y febrero recibirán una toalla de finalista sin costo extra.

Las inscripciones estarán disponibles en tiendas Innova Sport, en la plataforma CarrerasMx con pago vía PayPal, y mediante transferencia bancaria. Con este esquema, la Spider Run La Salle 2026 busca mantener su crecimiento y presencia regional, apostando por una experiencia que combina deporte, convivencia y una identidad visual reconocible.

