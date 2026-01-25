¿Vas a ir?: Presentan medalla y playera de la Spider Run La Salle 2026 en su sexta edición

La Spider Run La Salle se prepara para vivir su sexta edición en 2026, consolidándose como una de las carreras temáticas con mayor presencia en el norte del país. La organización confirmó el diseño oficial de la medalla y la playera que recibirán los participantes, elementos que refuerzan la identidad visual del evento y su vínculo con la experiencia urbana que caracteriza a la competencia.

La medalla de esta edición presenta un diseño rectangular con bordes metálicos, al centro una figura de araña en relieve y un fondo que recrea una vista aérea de edificios. El listón combina tonos rojo, blanco y azul, con la leyenda Spider Run 2026, un distintivo que acompañará a quienes crucen la meta. Por su parte, la playera oficial será de manga larga, en colores rojo y azul, con un diseño inspirado en el traje clásico del superhéroe, pensada para el uso deportivo y conmemorativo.

En Saltillo, la Spider Run La Salle 2026 se realizará el 22 de marzo, con salida y meta en el Colegio La Salle, incorporándose a la ruta recreativa. El programa contempla las distancias de 1 kilómetro infantil, 3 kilómetros y 5 kilómetros en la categoría general, manteniendo el enfoque familiar que ha caracterizado al evento desde sus primeras ediciones. La entrega de kits para esta sede se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, de 12:00 a 4:00 de la tarde, en el gimnasio del propio colegio.