Mexicanos llenan el Estadio Monterrey por “el sueño mundialista”

Mexicanos llenan el Estadio Monterrey por “el sueño mundialista”

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Muchos consiguieron boletos mediante el sorteo de la FIFA y, pese a coincidir con el partido de la Selección Mexicana, optaron por vivir la experiencia en el Mundial

Fútbol
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El Estadio Monterrey volvió a sentirse como una sede mundialista en toda regla. Aunque en la cancha estaban Sudáfrica y Corea, las tribunas tuvieron un claro sello tricolor: aficionados mexicanos que decidieron vivir de cerca la experiencia de la Copa del Mundo.

Para muchos, el partido llegó casi por sorpresa. Varios seguidores coincidieron en que obtuvieron boletos gracias al sorteo de FIFA, que les asignó este duelo y no necesariamente el que tenían en mente. Aun así, lejos de venderlos o quedarse en casa para ver el México vs Chequia, que se jugó al mismo horario, prefirieron ir al Gigante de Acero para cumplir el sueño de estar en un Mundial.

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“Es algo irrepetible”, fue la idea que más se repitió entre los aficionados quienes, en su mayoría, son procedentes de tierra regia. Aceptaron que quería ver a la Selección Mexicana, pero también señaló que una Copa del Mundo en su ciudad no se vive todos los días y que estar en cualquier partido del torneo ya era un privilegio.

$!Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon boletos obtenidos en el sorteo de la FIFA para vivir la experiencia de la Copa del Mundo.
Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon boletos obtenidos en el sorteo de la FIFA para vivir la experiencia de la Copa del Mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Otro punto que impulsó la asistencia fue el costo. De acuerdo con los propios fanáticos, los boletos para el Sudáfrica vs Corea rondaron entre los 7 mil y 10 mil pesos, una cifra elevada para cualquier bolsillo, pero considerada “económica” frente a lo que se ha pagado en otras sedes mundialistas.

La decisión, en muchos casos, fue de último momento. Familias, grupos de amigos y parejas aprovecharon la disponibilidad de entradas para lanzarse al Estadio Monterrey, aunque también hubo aficionados que tardaron meses en reunir el dinero para no perderse la oportunidad.

$!Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon boletos obtenidos en el sorteo de la FIFA para vivir la experiencia de la Copa del Mundo.
Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon boletos obtenidos en el sorteo de la FIFA para vivir la experiencia de la Copa del Mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Entre camisetas de México, banderas de Corea y colores sudafricanos, el mensaje fue el mismo: no importaba que el Tri jugara en otro estadio. Monterrey tenía Mundial, y los aficionados mexicanos no quisieron verlo por televisión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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