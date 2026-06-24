Buffalo Bills inauguran el nuevo Highmark Stadium, un coloso de 2 mil 100 millones de dólares

El acto sirvió para celebrar la culminación de uno de los proyectos de infraestructura deportiva más ambiciosos de la NFL. Durante su intervención, Pegula agradeció el apoyo de los distintos sectores que hicieron posible la construcción del inmueble, desde los propietarios de la liga hasta los arquitectos y aficionados que respaldaron financieramente la iniciativa.

Los Buffalo Bills dieron un paso histórico este martes al inaugurar oficialmente el Highmark Stadium , su nuevo hogar, durante una ceremonia encabezada por Terry Pegula , propietario de la franquicia, y Kathy Hochul , gobernadora del estado de Nueva York.

“Gracias a mis colegas propietarios de la NFL, que votaron por este proyecto y nos pusieron en marcha. Y a los equipos directivos de Populous, que han aportado un diseño y una visión excepcionales al estadio”, expresó el dueño de la franquicia.

Aunque el comisionado de la NFL, Roger Goodell, no pudo asistir al evento, envió un mensaje en el que destacó la importancia del proyecto para la región y el impacto económico que tendrá en los próximos años.

“Esta colaboración público-privada representa un triunfo para una de las aficiones más apasionadas de la NFL y un gran logro para los Buffalo Bills, el estado de Nueva York y el condado de Erie”, señaló Goodell, quien además subrayó que el estadio contribuirá al desarrollo económico local y será escenario de momentos memorables para futuras generaciones.

Diseñado por la reconocida firma de arquitectura Populous, el nuevo recinto cuenta con una capacidad para 60,108 espectadores y se convierte en una de las instalaciones más modernas del futbol americano profesional.

La construcción del estadio requirió una inversión superior a 2,100 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del proyecto. Pegula también destacó el papel fundamental de los aficionados, conocidos como la Bills Mafia, quienes aportaron 263 millones de dólares mediante la compra de abonos de temporada.

“Nuestros aficionados contribuyeron con 263 millones de dólares y nos ayudaron a financiar lo que vemos hoy aquí. No tomamos a la ligera ese compromiso”, afirmó.

Las obras comenzaron en junio de 2023 y se extendieron durante tres años, generando empleo para aproximadamente 6,000 trabajadores que participaron en las diferentes etapas de construcción.