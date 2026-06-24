Coreanos y sudafricanos coinciden: vivir un Mundial en México es una experiencia única, increíble e inigualable

Coreanos y sudafricanos coinciden: vivir un Mundial en México es una experiencia única, increíble e inigualable

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Entre largos viajes, meses de preparación y el sueño de ver a sus selecciones, destacaron la hospitalidad mexicana, el ambiente en las sedes y el descubrimiento de un país que superó todas sus expectativas dentro y fuera de la cancha

Fútbol
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Miles de kilómetros recorridos, meses de ahorro y un mismo objetivo: ver a su selección en la Copa del Mundo. Aficionados de Corea del Sur y Sudáfrica que viajaron hasta Monterrey coincidieron en que disfrutar un Mundial en México es una experiencia “única, increíble e inigualable”, marcada por la hospitalidad de los mexicanos y el ambiente que se vive en las sedes mundialistas.

Entre las calles de Monterrey y los alrededores del estadio, los seguidores extranjeros aseguraron que el futbol terminó por convertirse en el pretexto perfecto para descubrir un país que superó todas sus expectativas.

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Uno de los aficionados coreanos llegó desde Los Ángeles, California, donde actualmente reside. Contó que preparó el viaje durante cuatro meses y que ya conocía destinos mexicanos como Puerto Vallarta, aunque regresar para un Mundial fue completamente diferente.

“Es increíble”, resumió sobre la experiencia. Al volver con su familia, dijo que lo primero que contará será “lo amables, cálidos y amigables que son los mexicanos”.

$!Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México.
Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Otro seguidor viajó directamente desde Busan, Corea del Sur. Aunque decidió emprender el viaje apenas la noche previa al partido, aseguró que cumplir el sueño de ver una Copa del Mundo en México valió cada esfuerzo.

“Es una experiencia realmente increíble. Cumplí mi sueño de ver un Mundial y conocer a la gente de México. Los mexicanos son muy amables con los coreanos”, expresó.

También hubo aficionados que planearon esta aventura durante casi un año. Uno de ellos describió el viaje con una sola palabra: “mágico”. Al regresar a Corea, afirmó que les dirá a sus familiares que México es “un lugar increíble, con gente increíble y comida increíble”.

$!Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México.
Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Del lado africano, los seguidores de Sudáfrica tampoco ocultaron su emoción. Un aficionado originario de Johannesburgo explicó que organizó el viaje desde que los Bafana Bafana consiguieron su clasificación al Mundial y recordó que sigue a su selección desde la Copa del Mundo de 2010.

Para él, volver a ver a Sudáfrica en el máximo escenario del futbol representa “lo mejor” que ha vivido como aficionado.

“Estoy muy orgulloso de mi país y espero que podamos ganar”, comentó antes del encuentro.

Sobre su estancia en Monterrey, definió la experiencia como “increíble y surrealista”, mientras que aseguró que al regresar a casa compartirá con su familia todo lo vivido durante su primera visita a México y la gran fiesta futbolística que encontraron en territorio mexicano.

$!Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México.
Aficionados de Corea del Sur y sudafricanos recorrieron las calles de Monterrey antes del partido, emocionados por vivir su primera experiencia mundialista en México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Las historias de ambos grupos reflejan el impacto internacional que ha tenido el Mundial 2026. Más allá del resultado dentro de la cancha, los aficionados encontraron en México un país que los recibió con calidez, gastronomía, cultura y una pasión por el futbol que convirtió cada recorrido y cada partido en un recuerdo irrepetible.

Para coreanos y sudafricanos, el Mundial no solo significó apoyar a sus selecciones; también fue la oportunidad de descubrir un México que, aseguran, quedará para siempre entre los mejores recuerdos de sus vidas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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