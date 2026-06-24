Coreanos y sudafricanos coinciden: vivir un Mundial en México es una experiencia única, increíble e inigualable

Miles de kilómetros recorridos, meses de ahorro y un mismo objetivo: ver a su selección en la Copa del Mundo. Aficionados de Corea del Sur y Sudáfrica que viajaron hasta Monterrey coincidieron en que disfrutar un Mundial en México es una experiencia “única, increíble e inigualable”, marcada por la hospitalidad de los mexicanos y el ambiente que se vive en las sedes mundialistas. Entre las calles de Monterrey y los alrededores del estadio, los seguidores extranjeros aseguraron que el futbol terminó por convertirse en el pretexto perfecto para descubrir un país que superó todas sus expectativas.

Uno de los aficionados coreanos llegó desde Los Ángeles, California, donde actualmente reside. Contó que preparó el viaje durante cuatro meses y que ya conocía destinos mexicanos como Puerto Vallarta, aunque regresar para un Mundial fue completamente diferente. “Es increíble”, resumió sobre la experiencia. Al volver con su familia, dijo que lo primero que contará será “lo amables, cálidos y amigables que son los mexicanos”.

Otro seguidor viajó directamente desde Busan, Corea del Sur. Aunque decidió emprender el viaje apenas la noche previa al partido, aseguró que cumplir el sueño de ver una Copa del Mundo en México valió cada esfuerzo. “Es una experiencia realmente increíble. Cumplí mi sueño de ver un Mundial y conocer a la gente de México. Los mexicanos son muy amables con los coreanos”, expresó. También hubo aficionados que planearon esta aventura durante casi un año. Uno de ellos describió el viaje con una sola palabra: “mágico”. Al regresar a Corea, afirmó que les dirá a sus familiares que México es “un lugar increíble, con gente increíble y comida increíble”.

Del lado africano, los seguidores de Sudáfrica tampoco ocultaron su emoción. Un aficionado originario de Johannesburgo explicó que organizó el viaje desde que los Bafana Bafana consiguieron su clasificación al Mundial y recordó que sigue a su selección desde la Copa del Mundo de 2010. Para él, volver a ver a Sudáfrica en el máximo escenario del futbol representa “lo mejor” que ha vivido como aficionado. “Estoy muy orgulloso de mi país y espero que podamos ganar”, comentó antes del encuentro. Sobre su estancia en Monterrey, definió la experiencia como “increíble y surrealista”, mientras que aseguró que al regresar a casa compartirá con su familia todo lo vivido durante su primera visita a México y la gran fiesta futbolística que encontraron en territorio mexicano.