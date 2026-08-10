México no se suma a EE.UU. y Canadá: mantiene su respaldo a Gianni Infantino

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    México no se suma a EE.UU. y Canadá: mantiene su respaldo a Gianni Infantino
    La Federación Mexicana de Futbol respaldó a Infantino y rechazó cualquier proceso que se realice al margen de la institucionalidad de FIFA. FOTO: ESPECIAL

Mientras AFC, Concacaf y UEFA cuestionan el manejo de FIFA y Estados Unidos y Canadá se suman a sus demandas, la Federación Mexicana de Futbol mantiene firme su apoyo al presidente Gianni Infantino

La disputa por el rumbo de la FIFA sumó nuevos actores este lunes. Las federaciones de Estados Unidos y Canadá, junto con la Unión Caribeña de Futbol (CFU) y la Unión Centroamericana de Futbol (UNCAF), manifestaron su respaldo a la postura expresada por AFC, Concacaf y UEFA, que exigieron cambios en la manera en que se gobierna el futbol internacional.

El posicionamiento amplía la división que se ha generado alrededor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de las diferencias surgidas por el proyecto que buscaba crear una estructura empresarial para administrar parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

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En un comunicado difundido por sus canales oficiales, las cuatro organizaciones señalaron que permanecen unidas con otras instituciones del futbol para pedir modificaciones en los mecanismos de gobierno del máximo organismo.

“U.S. Soccer, Canada Soccer, la CFU y la UNCAF permanecen unidos (...) para exigir cambios significativos que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”, señalaron.

El mensaje llega pocas horas después de que AFC, Concacaf y UEFA difundieran una carta en la que cuestionaron la forma en que se han tomado algunas decisiones dentro de FIFA. Las tres confederaciones reclamaron un liderazgo enfocado en servir al futbol y no en concentrar el control.

La diferencia también alcanza a la representación de Norteamérica. Mientras Estados Unidos y Canadá respaldaron el llamado a modificar aspectos de la gobernanza de FIFA, el nombre de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no apareció entre las organizaciones que se sumaron públicamente a esta postura.

México ya había fijado su posición el pasado 6 de agosto, cuando la FMF expresó su respaldo a Infantino en medio de la controversia. El organismo mexicano señaló que el desarrollo del futbol debe estar acompañado por el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los procesos establecidos dentro de FIFA.

La FMF también dejó claro que no reconocerá ni aprobará procedimientos que se realicen al margen de esa estructura institucional, al tiempo que respaldó el liderazgo de Infantino.

La postura mexicana contrasta ahora con la de Estados Unidos y Canadá, dos de los países que serán sede de la Copa del Mundo de 2026 junto con México. Los tres países forman parte de Concacaf, pero sus federaciones han adoptado posiciones diferentes frente a la actual disputa.

El conflicto se originó, en buena medida, por el proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba comercializar hasta 20 por ciento de los derechos de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Aunque la propuesta fue descartada, las diferencias sobre su presentación y la falta de consulta a las asociaciones miembro permanecen.

Con nuevos respaldos a ambos lados, la discusión dentro de FIFA dejó de centrarse únicamente en un proyecto comercial y ahora pone sobre la mesa la transparencia, la rendición de cuentas y la forma en que se toman decisiones en el futbol mundial.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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