México no se suma a EE.UU. y Canadá: mantiene su respaldo a Gianni Infantino

El posicionamiento amplía la división que se ha generado alrededor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de las diferencias surgidas por el proyecto que buscaba crear una estructura empresarial para administrar parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La disputa por el rumbo de la FIFA sumó nuevos actores este lunes. Las federaciones de Estados Unidos y Canadá, junto con la Unión Caribeña de Futbol (CFU) y la Unión Centroamericana de Futbol (UNCAF), manifestaron su respaldo a la postura expresada por AFC, Concacaf y UEFA , que exigieron cambios en la manera en que se gobierna el futbol internacional.

En un comunicado difundido por sus canales oficiales, las cuatro organizaciones señalaron que permanecen unidas con otras instituciones del futbol para pedir modificaciones en los mecanismos de gobierno del máximo organismo.

“U.S. Soccer, Canada Soccer, la CFU y la UNCAF permanecen unidos (...) para exigir cambios significativos que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”, señalaron.

El mensaje llega pocas horas después de que AFC, Concacaf y UEFA difundieran una carta en la que cuestionaron la forma en que se han tomado algunas decisiones dentro de FIFA. Las tres confederaciones reclamaron un liderazgo enfocado en servir al futbol y no en concentrar el control.

La diferencia también alcanza a la representación de Norteamérica. Mientras Estados Unidos y Canadá respaldaron el llamado a modificar aspectos de la gobernanza de FIFA, el nombre de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no apareció entre las organizaciones que se sumaron públicamente a esta postura.

México ya había fijado su posición el pasado 6 de agosto, cuando la FMF expresó su respaldo a Infantino en medio de la controversia. El organismo mexicano señaló que el desarrollo del futbol debe estar acompañado por el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los procesos establecidos dentro de FIFA.

La FMF también dejó claro que no reconocerá ni aprobará procedimientos que se realicen al margen de esa estructura institucional, al tiempo que respaldó el liderazgo de Infantino.

La postura mexicana contrasta ahora con la de Estados Unidos y Canadá, dos de los países que serán sede de la Copa del Mundo de 2026 junto con México. Los tres países forman parte de Concacaf, pero sus federaciones han adoptado posiciones diferentes frente a la actual disputa.