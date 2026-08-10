Leagues Cup 2026: ¿qué necesita cada equipo de Liga MX para avanzar? Horarios y transmisión de la Jornada 3

La Leagues Cup 2026 entra en su semana decisiva. Del martes 11 al jueves 13 de agosto se disputará la tercera y última jornada de la Fase Uno, con América, FC Juárez, Cruz Azul y León instalados momentáneamente en puestos de clasificación, mientras Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante todavía buscan colarse a los Cuartos de Final. El margen de error es mínimo: solo los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro primeros de la MLS avanzarán directamente a la siguiente fase. No existen los empates, pues cada igualdad después de 90 minutos se resuelve mediante penales: el ganador de la tanda obtiene dos puntos y el perdedor se queda con uno.

Una victoria en tiempo regular entrega tres unidades. El primer criterio de desempate es la diferencia de goles, seguido por triunfos en 90 minutos, goles anotados y tantos recibidos, de acuerdo con el formato oficial de la Leagues Cup. ¿Qué necesitan América, Juárez, Cruz Azul y León? América lidera la clasificación mexicana con seis puntos y diferencia de +4; FC Juárez aparece segundo con seis y +3, mientras Cruz Azul y León suman seis unidades y +2. Los cuatro dependen de sí mismos. Cualquiera de ellos asegurará su boleto si gana su tercer partido, ya sea en tiempo regular o mediante una tanda de penales. Una victoria en 90 minutos los llevaría a nueve puntos, mientras que imponerse desde los once pasos les permitiría cerrar con ocho, cifra inalcanzable para los perseguidores. Las Águilas enfrentarán al Austin FC; los Bravos visitarán al Real Salt Lake; León se medirá al Inter Miami de Lionel Messi y Cruz Azul cerrará ante Chicago Fire. Si alguno pierde en tiempo regular, permanecerá con seis unidades y abrirá la puerta para Tigres, Toluca, Monterrey o Atlante. Incluso una derrota por penales podría resultar peligrosa: llegarían a siete puntos, pero Tigres también puede alcanzar esa cantidad y obligar a revisar la diferencia de goles.

Tigres está obligado a ganar y esperar ayuda Tigres ocupa el quinto puesto con cuatro puntos, obtenidos después de dos triunfos en tandas de penales. El cuadro universitario recibirá al Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario y necesita conseguir su primera victoria en tiempo regular para llegar a siete unidades. Aun ganando, los felinos requieren que América, Juárez, Cruz Azul o León no sumen dos puntos. Si uno de esos cuatro pierde durante los 90 minutos, Tigres lo superaría y entraría a la zona de clasificación. Si el tropiezo del rival ocurre en penales, ambos terminarían con siete y el boleto se decidiría mediante los criterios de desempate. Ganar otra tanda de penales únicamente dejaría a Tigres con seis puntos y dependería de derrotas de los líderes, además de una combinación favorable en diferencia de goles. Perder la tanda o caer durante el tiempo reglamentario significaría su eliminación. Toluca, Monterrey y Atlante necesitan un milagro Toluca, Monterrey y Atlante tienen tres puntos, por lo que su única alternativa es ganar en tiempo regular para llegar a seis. Un triunfo por penales no sería suficiente para mantenerlos con posibilidades. Los Diablos Rojos, que presentan una diferencia de +2, recibirán al FC Dallas y son quienes cuentan con el mejor panorama dentro de este grupo. Monterrey, con diferencia de cero, enfrentará a Nashville; mientras Atlante, con -3, deberá derrotar por varios goles al Minnesota United.

Los tres necesitan que al menos uno de los cuatro líderes pierda en 90 minutos, que Tigres no gane durante el tiempo reglamentario y después superar los criterios de desempate. Toluca tiene una ventaja importante en ese apartado; Rayados requiere mejorar su producción ofensiva y Atlante necesita una goleada junto con múltiples resultados favorables. Chivas, Pumas y otros 10 mexicanos ya están eliminados Chivas solo tiene un punto y podría cerrar con un máximo de cuatro, cifra insuficiente debido a que los cuatro equipos ubicados en zona de clasificación ya suman seis. El Guadalajara jugará ante el campeón defensor Seattle Sounders únicamente para cerrar con dignidad. Pachuca, Atlas, Pumas, Tijuana, Santos Laguna, Necaxa, Atlético de San Luis, Querétaro y Puebla tampoco conservan posibilidades matemáticas. Todos permanecen sin puntos después de dos jornadas y no pueden alcanzar la línea de clasificación.

Partidos y horarios de la Jornada 3 de Leagues Cup 2026 Martes 11 de agosto Columbus Crew vs Pumas – 17:30 horas Charlotte FC vs Pachuca – 17:30 horas FC Cincinnati vs Atlas – 18:00 horas Minnesota United vs Atlante – 18:30 horas Real Salt Lake vs FC Juárez – 19:30 horas Tigres vs Vancouver Whitecaps – 20:00 horas Miércoles 12 de agosto Orlando City vs Atlético de San Luis – 17:30 horas Inter Miami vs León – 17:30 horas Monterrey vs Nashville SC – 18:00 horas Toluca vs FC Dallas – 20:00 horas San Diego FC vs Puebla – 20:15 horas LAFC vs Querétaro – 20:30 horas Seattle Sounders vs Chivas – 20:30 horas Jueves 13 de agosto Philadelphia Union vs Santos Laguna – 17:00 horas New York City FC vs Necaxa – 17:30 horas Austin FC vs América – 18:30 horas Chicago Fire vs Cruz Azul – 19:00 horas Portland Timbers vs Tijuana – 20:30 horas Todos los encuentros podrán verse mediante Apple TV; el choque Tigres-Vancouver también estará disponible en Imagen Televisión, según la programación anunciada por Leagues Cup. Los clasificados volverán a la actividad del 25 al 27 de agosto. Los cruces serán MLS 1 contra Liga MX 4, MLS 2 ante Liga MX 3, MLS 3 frente a Liga MX 2 y MLS 4 contra Liga MX 1, por lo que terminar lo más alto posible también será determinante para definir rival y condiciones de los Cuartos de Final.