México suma a Raúl Jiménez y Chino Huerta para amistoso ante Australia rumbo al Mundial 2026

El encuentro ante el conjunto australiano se disputará en el Rose Bowl Stadium y forma parte de los últimos compromisos de preparación antes del arranque del Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y este miércoles confirmó la incorporación de dos futbolistas que juegan en Europa: Raúl Jiménez y César Huerta. Ambos se integrarán a la concentración del equipo nacional en Pasadena, California, donde el plantel trabaja bajo las órdenes de Javier Aguirre previo al amistoso frente a Australia.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que ambos jugadores llegarán este jueves a la concentración para incorporarse a los entrenamientos y quedar disponibles de cara a los siguientes partidos amistosos.

La llegada de Jiménez representa una alternativa importante para el ataque mexicano. El delantero del Fulham F.C. tuvo actividad constante durante la temporada 2025-26 en la Premier League, donde disputó 36 encuentros y colaboró con nueve goles y tres asistencias. Su experiencia en el futbol europeo y su recorrido con la selección lo mantienen como uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del grupo que prepara Aguirre.

Desde hace varios meses, el técnico mexicano ha insistido en ampliar la competencia interna en distintas posiciones, especialmente en ofensiva, donde busca variantes para definir la lista definitiva rumbo al Mundial. La presencia de Jiménez vuelve a abrir la disputa por un lugar en el once titular y añade experiencia a un plantel que combina jugadores consolidados y futbolistas jóvenes.

En el caso de Huerta, su regreso a la concentración nacional también genera expectativa, aunque bajo un contexto distinto. El atacante del RSC Anderlecht apenas pudo participar en cuatro partidos durante la campaña debido a una lesión que lo mantuvo fuera de actividad durante gran parte de la temporada.

Por ello, estos días de trabajo servirán para que el cuerpo técnico observe de cerca su condición física y futbolística antes de tomar decisiones definitivas rumbo a la Copa del Mundo. Huerta ha sido considerado en distintos procesos recientes de la selección gracias a su capacidad para jugar por las bandas y generar opciones en espacios reducidos.