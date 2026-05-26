Tri recibe refuerzos europeos: Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas reportan al CAR

A menos de tres semanas del arranque de la Copa del Mundo de 2026, la concentración de la Selección Mexicana continúa tomando forma en el Centro de Alto Rendimiento. Mientras Javier Aguirre define la lista final de 26 jugadores que representarán al país en el torneo, el cuerpo técnico sigue recibiendo futbolistas procedentes del extranjero para cerrar la preparación rumbo al debut frente a Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó este martes 26 de mayo la incorporación de tres elementos que militan en Europa y que recientemente concluyeron actividad con sus respectivos clubes. Se trata de Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez, quienes se integrarán de manera escalonada a los trabajos del equipo nacional.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Federación Mexicana de Futbol, Santiago Giménez, delantero del AC Milán, y Obed Vargas, futbolista del Atlético de Madrid, reportarán este mismo martes al CAR para ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Aguirre. Aunque no se detalló el horario de llegada de ambos jugadores, la intención es que comiencen de inmediato con las sesiones de entrenamiento y adaptación al grupo.

Por su parte, Johan Vásquez se integrará un día después. El defensor del Genoa llegará el miércoles 27 de mayo para sumarse al plantel que ya trabaja en la capital del país. Su incorporación representa una pieza importante en la zona defensiva, especialmente por la experiencia que ha acumulado durante las últimas temporadas en el futbol italiano. Con estas llegadas, México continúa completando el grupo de futbolistas que disputarán los últimos encuentros amistosos previos al Mundial. La intención del cuerpo técnico es aprovechar los días restantes para ajustar aspectos tácticos y físicos antes del inicio de la competencia internacional.

Sin embargo, el proceso de integración todavía no concluye. La propia Selección Mexicana adelantó que aún faltan más jugadores provenientes de clubes europeos, quienes se unirán a la concentración en los próximos días conforme terminen compromisos pendientes o periodos de descanso tras sus temporadas. Mientras tanto, otros elementos ya comenzaron actividades bajo las órdenes del “Vasco” Aguirre. Entre ellos aparecen Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, quienes reportaron desde el pasado domingo 25 de mayo. Ambos jugadores se encuentran participando en las sesiones de preparación de cara a los amistosos finales antes de la Copa del Mundo.

Fidalgo llega tras completar la temporada con el Real Betis, mientras que Quiñones lo hace luego de su actividad con el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita. La presencia de ambos futbolistas amplía las opciones del entrenador en la zona ofensiva y el medio campo, dos sectores donde Aguirre busca encontrar equilibrio y variantes antes de entregar la convocatoria definitiva. La concentración en el CAR marcará días clave para varios futbolistas que buscan asegurar un lugar en la lista mundialista. Con el debut ante Sudáfrica cada vez más cercano, el Tri entra en la etapa final de preparación con la mira puesta en llegar con plantel completo y ritmo competitivo al torneo que se celebrará en casa.

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