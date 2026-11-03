Muere Carlos Albert a los 83 años; el futbol mexicano pierde a una de sus voces más críticas

El futbol mexicano y el periodismo deportivo están de luto. Carlos Albert Llorente, exfutbolista, periodista y reconocido analista deportivo, falleció este martes a los 83 años, dejando un legado de más de seis décadas vinculadas al deporte nacional, tanto dentro de las canchas como frente a los micrófonos. La noticia comenzó a difundirse durante la noche del martes y fue confirmada por distintos medios de comunicación, provocando numerosas reacciones entre periodistas, comentaristas y personalidades del futbol mexicano que compartieron parte de su trayectoria profesional. Albert fue reconocido por su personalidad frontal, sus opiniones contundentes y su permanente cuestionamiento a las decisiones de los directivos, entrenadores y organismos del futbol nacional, características que lo convirtieron en una figura influyente y, en numerosas ocasiones, polémica.

¿Quién fue Carlos Albert y qué hizo como futbolista? Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Carlos Albert inició su trayectoria profesional como defensa central del Necaxa, institución en la que militó entre 1961 y 1971, consolidándose como uno de los futbolistas representativos del conjunto electricista durante aquella época. Con los Rayos conquistó la Copa México y el Campeón de Campeones de la temporada 1965-1966, además de representar a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y formar parte del equipo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967. Sin embargo, uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió fuera del terreno de juego, cuando impulsó la organización de un sindicato de futbolistas para mejorar las condiciones laborales de los jugadores mexicanos. Su postura provocó enfrentamientos con los dirigentes de aquella época y derivó en conflictos que marcaron el final de su carrera profesional, cuando tenía apenas 28 años.

Carlos Albert, una voz crítica del periodismo deportivo mexicano Después de retirarse como futbolista, Albert encontró en los medios de comunicación una nueva plataforma para expresar sus opiniones y analizar la actualidad del deporte mexicano. Durante más de cuatro décadas trabajó en espacios de Imevisión, TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports, Radio Centro y La Octava Sports, donde destacó por su estilo directo, sus debates y sus constantes cuestionamientos a las estructuras del futbol nacional. Su participación en programas de análisis deportivo lo colocó entre los comentaristas más reconocidos de la televisión mexicana, especialmente por sus discusiones sobre el desempeño de la Selección Mexicana, los clubes de Primera División y las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol. A diferencia de otros analistas, Albert mantuvo una postura particularmente crítica hacia los dirigentes deportivos, respaldada por su experiencia como futbolista profesional y su conocimiento de las condiciones que enfrentaban los jugadores. También participó en la administración pública como director del Instituto del Deporte del entonces Distrito Federal, ampliando su trayectoria más allá de los medios de comunicación. En octubre de 2021 anunció su retiro de la televisión, con lo que puso fin a una extensa etapa profesional en la que se convirtió en una figura reconocible para distintas generaciones de aficionados.

Periodistas y comentaristas despiden a Carlos Albert Tras conocerse su fallecimiento, distintas personalidades del periodismo deportivo expresaron sus condolencias y recordaron su trayectoria. Raúl Orvañanos, quien compartió espacios televisivos con Albert, lamentó la noticia y destacó la relación de compañerismo que mantuvieron durante su carrera profesional. Por su parte, David Faitelson expresó su tristeza y recordó las enseñanzas que recibió del exfutbolista durante sus primeros años en televisión. La muerte de Carlos Albert representa la despedida de una figura que transitó del futbol profesional al periodismo deportivo sin abandonar su carácter crítico y su defensa de los derechos de los jugadores. Su legado permanece ligado a la historia del Necaxa, a la lucha por mejores condiciones laborales para los futbolistas mexicanos y a una manera de ejercer el análisis deportivo que generó debates durante varias décadas.