Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es investigado por presunta violación en Nueva Zelanda

De acuerdo con la publicación, el incidente habría ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, ciudad donde la selección caboverdiana se encontraba concentrada para disputar una serie de partidos amistosos organizados por la FIFA en Oceanía como parte de su preparación rumbo al Mundial.

El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, enfrenta una denuncia por presunta violación presentada en Nueva Zelanda, mientras continúa participando con su selección en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El caso, dado a conocer por el diario brasileño O Globo , se refiere a hechos que habrían ocurrido meses antes del inicio del torneo y que actualmente son investigados por las autoridades neozelandesas.

La denuncia fue presentada por una ciudadana brasileña que trabajaba como intérprete para la federación de fútbol de Nueva Zelanda. Según su versión, Mendes ingresó por la fuerza a la habitación donde ella se encontraba y posteriormente la habría agredido físicamente antes de cometer la presunta violación.

Las autoridades locales iniciaron una investigación formal el 10 de abril para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado sobre la presentación de cargos ni sobre alguna resolución judicial relacionada con el caso.

Según O Globo, la denunciante también envió, aproximadamente un mes después de los hechos, comunicaciones tanto a la Federación de Fútbol de Cabo Verde como a la FIFA para solicitar que el jugador fuera excluido de la Copa del Mundo mientras se desarrollaban las investigaciones.

El medio brasileño asegura que, hasta el momento de su publicación, ninguna de las dos instituciones había respondido directamente a esa petición.

Consultada por la agencia AFP, la Federación de Cabo Verde optó por no emitir comentarios sobre la denuncia. Por su parte, la FIFA señaló que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, aunque evitó pronunciarse sobre el caso en específico.

El organismo rector del futbol mundial explicó que, por norma, sus órganos judiciales independientes no realizan declaraciones públicas sobre denuncias recibidas ni sobre posibles investigaciones que puedan estar en curso.

Mientras tanto, Ryan Mendes continúa integrado a la selección nacional. El atacante de 36 años es una de las figuras más representativas en la historia del futbol caboverdiano. Acumula 99 partidos internacionales y es el máximo anotador histórico del combinado africano con 22 goles.