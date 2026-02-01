Obed Vargas, cerca de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid y dar el salto a Europa

El mediocampista mexicano Obed Vargas, de 20 años, está en conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer.

Varias fuentes especializadas señalan que el club de LaLiga ha intensificado las negociaciones para asegurar su transferencia antes del cierre del mercado invernal.

De acuerdo con reportes de ESPN, la negociación entre el Atleti y los Sounders va por buen camino y Vargas está muy cerca de firmar con el club español, cumpliendo así su objetivo de dar el salto al fútbol europeo.

TE PUEDE INTERESAR: Tomateros deja escapar la victoria y cae ante Puerto Rico en la Serie del Caribe

El mediocampista rechazó anteriormente ofertas de la Liga MX para priorizar un traspaso al Viejo Continente.