Obed Vargas, cerca de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid y dar el salto a Europa
El mediocampista mexicano se encuentra en pláticas para fichar con los Colchoneros, en una operación que lo llevaría de la MLS a LaLiga
El mediocampista mexicano Obed Vargas, de 20 años, está en conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer.
Varias fuentes especializadas señalan que el club de LaLiga ha intensificado las negociaciones para asegurar su transferencia antes del cierre del mercado invernal.
De acuerdo con reportes de ESPN, la negociación entre el Atleti y los Sounders va por buen camino y Vargas está muy cerca de firmar con el club español, cumpliendo así su objetivo de dar el salto al fútbol europeo.
El mediocampista rechazó anteriormente ofertas de la Liga MX para priorizar un traspaso al Viejo Continente.
Además, medios internacionales como SoyFutbol y Fabrizio Romano, señalan que las charlas están en su fase final y que el acuerdo podría concretarse antes de que concluya la ventana de transferencias, lo que dejaría al jugador listo para viajar a España y realizar los exámenes médicos y firma del contrato.
La estrategia del Atlético de Madrid contemplaría fichar a Vargas con la intención de cederlo de inmediato a otro club europeo, posiblemente dentro de LaLiga o en Portugal, para que sume experiencia en el futbol europeo antes de incorporarlo al primer equipo dirigido por Diego Simeone.
Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, pero de padres mexicanos, ha sido figura destacada en la MLS y en categorías de la Selección Mexicana tras hacer el cambio de federación en 2024.
Su rendimiento con Seattle y su proyección internacional lo han colocado en la mira de clubes europeos, incluidos equipos de la Premier League y otras ligas importantes, aunque su preferencia ha sido jugar con el Atlético de Madrid.
Hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del club español o del jugador, pero la información más reciente indica que el fichaje está perfilado para concretarse en las próximas horas.