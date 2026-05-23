Pachuca vence a Gotham FC y se queda con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup

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    Pachuca vence a Gotham FC y se queda con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup
    Charlyn Corral marcó dos goles y encabezó la victoria de Pachuca Femenil ante Gotham FC. FOTO: MEXSPORT

Las Tuzas aprovecharon sus oportunidades y mantuvieron orden defensivo para cerrar el torneo con una victoria internacional

Las Tuzas cerraron su participación internacional con una victoria contundente. Pachuca Femenil derrotó 3-0 a Gotham FC y se quedó con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup, en un encuentro donde el conjunto mexicano aprovechó sus oportunidades y sostuvo el orden defensivo durante gran parte del partido.

El equipo hidalguense tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a la participación de Charlyn Corral, quien volvió a marcar diferencia en el área rival. Al minuto 11, la delantera recibió un pase filtrado cerca de la media luna y definió de zurda para abrir el marcador. El tanto modificó el ritmo del encuentro y permitió que Pachuca manejara el trámite con mayor calma.

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Aunque Gotham FC tuvo más tiempo la pelota por algunos lapsos, Pachuca mostró una estructura compacta en defensa. El cuadro mexicano cerró espacios en el centro del campo y obligó al equipo estadounidense a intentar progresar por las bandas, donde encontró pocas opciones para generar peligro.

Con el paso de los minutos, las Tuzas apostaron por las transiciones rápidas y encontraron espacios cuando Gotham adelantó líneas. Antes del descanso llegó el segundo gol. Al 38’, Corral apareció nuevamente dentro del área tras una asistencia de Berenice Ibarra y remató de pierna derecha para firmar su doblete y colocar el 2-0.

La ventaja le permitió al conjunto mexicano irse al descanso con control del escenario. Pachuca priorizó la circulación segura desde el fondo y mantuvo una presión selectiva para evitar que Gotham encontrara profundidad en ataque.

Para la segunda mitad, el equipo de Hidalgo mantuvo la misma idea táctica. Gotham intentó adelantar líneas y recuperar terreno, pero se encontró con una defensa ordenada y coberturas constantes por los costados. Al minuto 65, el cuerpo técnico realizó modificaciones y envió al campo a Alexandra Godínez en lugar de Kenti Robles, movimiento que fortaleció el trabajo defensivo en las bandas.

La presión estadounidense dejó espacios en la recta final y Pachuca aprovechó uno de ellos para ampliar la diferencia. La brasileña Aline Gomes apareció para concretar el tercer tanto y sellar el triunfo de las Tuzas, que terminaron el torneo internacional en el podio.

Con este resultado, Pachuca Femenil concluyó su participación en la primera edición de la Concacaf W Champions Cup con una actuación sólida ante uno de los clubes más competitivos de la NWSL y sumó otro resultado relevante para la Liga MX Femenil en competencias internacionales.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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