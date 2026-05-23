Pachuca vence a Gotham FC y se queda con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup

Las Tuzas cerraron su participación internacional con una victoria contundente. Pachuca Femenil derrotó 3-0 a Gotham FC y se quedó con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup, en un encuentro donde el conjunto mexicano aprovechó sus oportunidades y sostuvo el orden defensivo durante gran parte del partido. El equipo hidalguense tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a la participación de Charlyn Corral, quien volvió a marcar diferencia en el área rival. Al minuto 11, la delantera recibió un pase filtrado cerca de la media luna y definió de zurda para abrir el marcador. El tanto modificó el ritmo del encuentro y permitió que Pachuca manejara el trámite con mayor calma.

Aunque Gotham FC tuvo más tiempo la pelota por algunos lapsos, Pachuca mostró una estructura compacta en defensa. El cuadro mexicano cerró espacios en el centro del campo y obligó al equipo estadounidense a intentar progresar por las bandas, donde encontró pocas opciones para generar peligro.

Con el paso de los minutos, las Tuzas apostaron por las transiciones rápidas y encontraron espacios cuando Gotham adelantó líneas. Antes del descanso llegó el segundo gol. Al 38’, Corral apareció nuevamente dentro del área tras una asistencia de Berenice Ibarra y remató de pierna derecha para firmar su doblete y colocar el 2-0. La ventaja le permitió al conjunto mexicano irse al descanso con control del escenario. Pachuca priorizó la circulación segura desde el fondo y mantuvo una presión selectiva para evitar que Gotham encontrara profundidad en ataque. Para la segunda mitad, el equipo de Hidalgo mantuvo la misma idea táctica. Gotham intentó adelantar líneas y recuperar terreno, pero se encontró con una defensa ordenada y coberturas constantes por los costados. Al minuto 65, el cuerpo técnico realizó modificaciones y envió al campo a Alexandra Godínez en lugar de Kenti Robles, movimiento que fortaleció el trabajo defensivo en las bandas.

La presión estadounidense dejó espacios en la recta final y Pachuca aprovechó uno de ellos para ampliar la diferencia. La brasileña Aline Gomes apareció para concretar el tercer tanto y sellar el triunfo de las Tuzas, que terminaron el torneo internacional en el podio. Con este resultado, Pachuca Femenil concluyó su participación en la primera edición de la Concacaf W Champions Cup con una actuación sólida ante uno de los clubes más competitivos de la NWSL y sumó otro resultado relevante para la Liga MX Femenil en competencias internacionales.

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