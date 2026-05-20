América Femenil avanza a la Final de Concachampions W tras golear a Gotham; ¿cuándo juega contra Washington Spirit?

América Femenil vive una semana de ensueño. Apenas días después de conquistar el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, las Águilas confirmaron su gran momento internacional al vencer 4-1 al NJ/NY Gotham FC en el Estadio Hidalgo y avanzar a la Final de la Concacaf W Champions Cup, donde enfrentarán al Washington Spirit por el campeonato de la región. El equipo dirigido por Ángel Villacampa no sólo eliminó al vigente campeón del torneo, también lo hizo con una de sus mejores noches ofensivas de la temporada. Scarlett Camberos fue la gran figura del encuentro al firmar un triplete ante el conjunto estadounidense, mientras que Aylín Aviléz completó la goleada que metió al América a su primera Final de Concachampions W. El marcador se abrió al minuto 20, cuando Camberos adelantó a las azulcremas y encendió el camino rumbo a la Final. Gotham reaccionó al inicio del complemento con el tanto de Esther González, al 47’, pero América no perdió el control emocional del partido y respondió con autoridad: Camberos marcó nuevamente al 57’, Aviléz puso el 3-1 al 69’ y la capitana americanista cerró su noche histórica cerca del final para decretar el 4-1.

La actuación de Geyse también resultó clave para las Águilas. La brasileña participó como una de las futbolistas más desequilibrantes del partido y colaboró con asistencias en una ofensiva que castigó los espacios de Gotham, un rival que llegó como campeón defensor y que buscaba repetir presencia en la Final de la competencia regional. Del otro lado del cuadro, Pachuca no pudo aprovechar la localía en el Estadio Hidalgo y cayó 1-0 ante Washington Spirit. El gol de Claudia Martínez al minuto 81 terminó con el sueño de las Tuzas y puso al conjunto de la NWSL en la Final frente al América, en un duelo que cruzará a México y Estados Unidos por el título de clubes femenil de Concacaf. El golpe fue duro para Pachuca, que generó más volumen ofensivo con 11 tiros y 13 cobros de esquina, pero no pudo superar a la defensa estadounidense ni concretar ante el arco rival. Washington, en cambio, fue más efectivo: registró cinco disparos a portería y encontró el tanto decisivo en la recta final del encuentro.

La Final se disputará el sábado 23 de mayo en el Estadio Hidalgo, a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México. Antes, Pachuca y Gotham FC jugarán por el tercer lugar, también en la sede hidalguense, como parte de la jornada que cerrará la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup. Además del título regional, el campeonato tendrá valor internacional: Concacaf confirmó que la ganadora de esta edición clasificará a la FIFA Women’s Champions Cup 2027 y seguirá en la ruta hacia el Mundial de Clubes Femenil 2028, competencia para la que la región cuenta con cupos asignados. América llega a la Final con la inercia de un equipo campeón, una Camberos encendida y una plantilla que ha respondido en los momentos grandes. Washington Spirit, por su parte, representa el reto de la NWSL y llega con el impulso de haber eliminado a Pachuca en su propia casa. La Concachampions W tendrá una Final de alto voltaje: las Águilas van por el doblete y por el golpe internacional más importante de su historia reciente.

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