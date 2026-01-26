PAOK presiona por el fichaje de Jorge Sánchez y acelera negociaciones con Cruz Azul

El PAOK FC de Grecia ha intensificado su interés por fichar a Jorge Sánchez, lateral derecho de Cruz Azul, en el actual mercado de pases, aunque la operación aún está lejos de concretarse.

El conjunto griego envió una oferta formal por el defensor mexicano al club cementero, pero la propuesta inicial, de carácter préstamo hasta final de temporada sin opción de compra obligatoria, mno cumplió con las exigencias de Cruz Azul, por lo que fue rechazada de inmediato por la directiva azul.

La directiva de La Máquina considera a Sánchez un elemento clave en la plantilla, especialmente tras la salida de Ignacio Rivero y la lesión de Jesús Orozco que han dejado el carril derecho con opciones limitadas, lo que ha fortalecido la postura de retener al jugador en lo que resta del Clausura 2026.

A pesar de ello, el interés del PAOK se mantiene activo y se espera que presenten una nueva oferta mejorada que pueda satisfacer tanto los términos económicos del Cruz Azul como las expectativas del propio futbolista.