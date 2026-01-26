PAOK presiona por el fichaje de Jorge Sánchez y acelera negociaciones con Cruz Azul

26 enero 2026
    PAOK presiona por el fichaje de Jorge Sánchez y acelera negociaciones con Cruz Azul
    El mexicano Jorge Sánchez es uno de los principales objetivos del PAOK en el mercado europeo, mientras Cruz Azul analiza las ofertas para definir su futuro rumbo al futbol de Grecia. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El club griego intensificó las gestiones para incorporar al lateral mexicano Jorge Sánchez, aunque Cruz Azul mantiene una postura firme y exige mejores condiciones

El PAOK FC de Grecia ha intensificado su interés por fichar a Jorge Sánchez, lateral derecho de Cruz Azul, en el actual mercado de pases, aunque la operación aún está lejos de concretarse.

El conjunto griego envió una oferta formal por el defensor mexicano al club cementero, pero la propuesta inicial, de carácter préstamo hasta final de temporada sin opción de compra obligatoria, mno cumplió con las exigencias de Cruz Azul, por lo que fue rechazada de inmediato por la directiva azul.

La directiva de La Máquina considera a Sánchez un elemento clave en la plantilla, especialmente tras la salida de Ignacio Rivero y la lesión de Jesús Orozco que han dejado el carril derecho con opciones limitadas, lo que ha fortalecido la postura de retener al jugador en lo que resta del Clausura 2026.

A pesar de ello, el interés del PAOK se mantiene activo y se espera que presenten una nueva oferta mejorada que pueda satisfacer tanto los términos económicos del Cruz Azul como las expectativas del propio futbolista.

Además del componente económico, Jorge Sánchez también tiene motivaciones profesionales que podrían acercarlo a aceptar una salida a Europa: el lateral busca consolidarse en el extranjero para fortalecer su proyección mundialista rumbo al Mundial 2026, algo que el contexto europeo podría favorecer más que su continuidad en México.

Por ahora, el fichaje no está cerrado y su futuro dependerá de cómo evolucione la negociación entre las partes en los próximos días, con Cruz Azul abierto a una venta solo si la oferta es sustancial y cumple con sus condiciones.

