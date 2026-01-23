¿De vuelta a Europa? revelan el interés de club histórico por Jorge Sánchez

El mercado de fichajes en Cruz Azul vive momentos de alta intensidad. En La Noria el ambiente se mantiene agitado ante la posible salida de Jorge Sánchez, quien ha despertado el interés del PAOK de Grecia.

El lateral derecho, actualmente concentrado con la Selección Mexicana, se encuentra en la órbita del club helénico, que busca reforzarse para competir tanto en la SuperLiga griega como en la Europa League. No obstante, la operación se perfila como compleja, ya que el jugador tiene contrato vigente hasta 2027.

Los reportes sobre el interés del PAOK han provocado múltiples especulaciones. De acuerdo con diversas versiones, las conversaciones entre ambas directivas ya comenzaron, aunque Cruz Azul no contempla desprenderse de su jugador sin recibir una oferta que resulte conveniente en lo deportivo y económico.

La directiva celeste, que apostó por Sánchez tras su regreso de Europa, se muestra abierta a escuchar propuestas, siempre que estas cumplan con sus expectativas.

Para Jorge Sánchez, el escenario presenta una disyuntiva importante: permanecer en Cruz Azul y mantener estabilidad de cara a su lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial, o intentar una nueva etapa en el futbol europeo. La competencia en la lateral derecha dentro del combinado nacional es intensa y el técnico Javier Aguirre aún no define un titular fijo, situación que podría ser determinante en la decisión del jugador.