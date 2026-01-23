¿De vuelta a Europa? revelan el interés de club histórico por Jorge Sánchez

/ 23 enero 2026
    ¿De vuelta a Europa? revelan el interés de club histórico por Jorge Sánchez
    Lo que podría opacar la venta del defensa mexicano es que la oferta no sea lo suficientemente atractiva, además, se busca la estabilidad familiar y emocional. FOTO: GETTY IMAGES

El lateral mexicano del Cruz Azul podría dejar la Liga MX y enrolarse en Grecia, pero la negociación aún tiene sus dificultades por el tema económico

El mercado de fichajes en Cruz Azul vive momentos de alta intensidad. En La Noria el ambiente se mantiene agitado ante la posible salida de Jorge Sánchez, quien ha despertado el interés del PAOK de Grecia.

El lateral derecho, actualmente concentrado con la Selección Mexicana, se encuentra en la órbita del club helénico, que busca reforzarse para competir tanto en la SuperLiga griega como en la Europa League. No obstante, la operación se perfila como compleja, ya que el jugador tiene contrato vigente hasta 2027.

Los reportes sobre el interés del PAOK han provocado múltiples especulaciones. De acuerdo con diversas versiones, las conversaciones entre ambas directivas ya comenzaron, aunque Cruz Azul no contempla desprenderse de su jugador sin recibir una oferta que resulte conveniente en lo deportivo y económico.

La directiva celeste, que apostó por Sánchez tras su regreso de Europa, se muestra abierta a escuchar propuestas, siempre que estas cumplan con sus expectativas.

Para Jorge Sánchez, el escenario presenta una disyuntiva importante: permanecer en Cruz Azul y mantener estabilidad de cara a su lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial, o intentar una nueva etapa en el futbol europeo. La competencia en la lateral derecha dentro del combinado nacional es intensa y el técnico Javier Aguirre aún no define un titular fijo, situación que podría ser determinante en la decisión del jugador.

El PAOK, equipo dirigido por Razvan Lucescu, atraviesa un momento destacado al liderar la SuperLiga de Grecia, empatado en puntos con el AEK, además de tener actividad en la Europa League, lo que representa un escaparate internacional atractivo. Sin embargo, el cambio de liga también supone un proceso de adaptación que el futbolista deberá valorar con cautela.

En La Noria, una eventual salida de Sánchez significaría un reto mayúsculo. El sistema de juego de Nicolás Larcamón requiere de un lateral derecho confiable, por lo que perder a Jorge dejaría un vacío complicado de cubrir. Ante ese escenario, la directiva se vería obligada a buscar un reemplazo en el mercado, una tarea difícil debido a la escasez de laterales de calidad en el futbol mexicano.

La decisión final estará ligada tanto a las condiciones del traspaso como a las aspiraciones personales de Jorge Sánchez. Mientras tanto, la afición de Cruz Azul sigue con atención el desarrollo de esta historia, consciente de que su desenlace podría marcar el rumbo del equipo en el corto y mediano plazo.

NO TAN RÁPIDO, DICEN AL PAOK

De acuerdo con información del periodista Ike Carrera, Cruz Azul no tiene contemplado desprenderse de uno de sus pilares defensivos bajo un esquema de cesión. Con el Clausura 2026 ya en marcha y un margen de maniobra limitado para incorporar a un sustituto de garantías, la directiva celeste únicamente consideraría la salida de Jorge Sánchez mediante una transferencia definitiva, siempre y cuando exista una oferta económica “inmejorable”.

El aspecto financiero se presenta como el principal obstáculo para el PAOK de Grecia. Aunque el valor de mercado de Jorge Sánchez es de 2.7 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt, distintas fuentes —entre ellas el especialista Fernando Esquivel— aseguran que la cláusula de rescisión del futbolista está fijada en 12 millones de dólares, cifra que complica de manera considerable cualquier intento de negociación.

