Boletos del Super Bowl LX alcanzan los 19 mil dólares y asistir desde México supera los 100 mil pesos

Asistir al Super Bowl LX se ha convertido en un lujo reservado para muy pocos.

A días del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, los boletos disponibles en el mercado secundario ya se mueven en cifras históricas, con precios que rondan los 19 mil dólares para ubicaciones preferenciales, mientras que incluso los asientos más accesibles superan con facilidad varios miles de dólares, impulsados por la alta demanda y la cercanía del evento.

Las entradas con mejor visibilidad, zonas premium o cercanas al medio campo son las que han alcanzado estos montos cercanos a los 19 mil dólares, mientras que otras localidades se mantienen en rangos elevados que oscilan entre los 6 mil y 12 mil dólares, dependiendo de la sección.

Esta escalada confirma al Super Bowl como uno de los espectáculos deportivos más costosos del mundo para el aficionado.

A este gasto se suma el costo del viaje para quienes buscan asistir desde México.