Boletos del Super Bowl LX alcanzan los 19 mil dólares y asistir desde México supera los 100 mil pesos
Un viaje desde México que implica vuelos, hospedaje y gastos que elevan de forma considerable el presupuesto para vivir la experiencia en vivo del Seahawks vs Patriots
Asistir al Super Bowl LX se ha convertido en un lujo reservado para muy pocos.
A días del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, los boletos disponibles en el mercado secundario ya se mueven en cifras históricas, con precios que rondan los 19 mil dólares para ubicaciones preferenciales, mientras que incluso los asientos más accesibles superan con facilidad varios miles de dólares, impulsados por la alta demanda y la cercanía del evento.
Las entradas con mejor visibilidad, zonas premium o cercanas al medio campo son las que han alcanzado estos montos cercanos a los 19 mil dólares, mientras que otras localidades se mantienen en rangos elevados que oscilan entre los 6 mil y 12 mil dólares, dependiendo de la sección.
Esta escalada confirma al Super Bowl como uno de los espectáculos deportivos más costosos del mundo para el aficionado.
A este gasto se suma el costo del viaje para quienes buscan asistir desde México.
Un traslado a la zona de San Francisco, donde se concentra gran parte de la logística y hospedaje para el evento, implica vuelos redondos que pueden ir desde 8 mil hasta más de 25 mil pesos mexicanos por persona, dependiendo de la anticipación y la aerolínea elegida.
El hospedaje es otro factor determinante. Durante el fin de semana del Super Bowl, los precios se disparan en toda el Área de la Bahía.
Las opciones más económicas pueden encontrarse desde 2 mil pesos por noche, aunque en hoteles de gama media los costos suelen ubicarse entre 4 mil 500 y 9 mil pesos, mientras que alojamientos premium superan con facilidad los 10 mil pesos por noche, lo que para una estancia de tres noches representa decenas de miles de pesos adicionales.
Con boletos, vuelos y hotel, el presupuesto total para asistir al Super Bowl desde México puede superar fácilmente los 100 mil pesos por persona, incluso en escenarios moderados.
En opciones más cómodas o con mejores ubicaciones dentro del estadio, el gasto total puede escalar a 200 mil pesos o más, sin considerar alimentación, transporte local ni experiencias adicionales.
De esta manera, el Super Bowl no solo representa el evento cumbre de la NFL dentro del campo, sino también uno de los espectáculos deportivos más exclusivos y costosos para presenciar en vivo, especialmente para los aficionados que viajan desde el extranjero.