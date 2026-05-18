Pumas vs Cruz Azul: cuándo y a qué hora se juega la Final del Clausura 2026

La Liga MX confirmó este lunes que la ida se jugará el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta será el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La Final del Clausura 2026 ya tiene fechas y horarios definidos. Pumas y Cruz Azul volverán a encontrarse en una serie por el título de la Liga MX después de 45 años, en una edición que además tendrá un ingrediente especial: ambos partidos se disputarán en la Ciudad de México.

Con ello, quedó listo el calendario para una final que enfrentará a dos de los clubes con mayor historia en el futbol mexicano y que llegan con cuentas pendientes en la búsqueda del campeonato.

Pumas avanzó a la serie definitiva luego de eliminar al Pachuca en semifinales con un triunfo de 1-0 en Ciudad Universitaria. El conjunto auriazul empató 1-1 en el marcador global, pero consiguió el boleto gracias a su mejor posición en la tabla tras finalizar como líder del Clausura 2026.

El equipo dirigido por Efraín Juárez disputará su primera final de liga desde 2020 y buscará terminar una sequía de 15 años sin levantar el título de Liga MX. La última vez que los universitarios fueron campeones fue en el Clausura 2011.

Del otro lado estará Cruz Azul, que dejó fuera a Chivas con marcador global de 4-3. La Máquina regresó a una final tras dos años de ausencia y tratará de conquistar su primer campeonato desde 2021.

La serie también marcará el regreso de Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que el club retomó recientemente como sede ante el cierre del Estadio Banorte y después de su paso por el Estadio Cuauhtémoc. Para muchos aficionados celestes, el inmueble sigue siendo identificado como el antiguo Estadio Azul, escenario donde el club vivió varias etapas importantes de su historia.

El cambio de sede permitirá que la final se dispute completamente en la capital del país, algo que no ocurría en una serie por el título entre estos equipos desde la temporada 1980-81.

Además del campeonato, ambos clubes pondrán en juego una rivalidad que ha tomado fuerza durante los últimos años. Los cruces en Liguilla, así como el tiempo en que compartieron estadio, han agregado tensión a un enfrentamiento que vuelve a tener dimensión nacional.