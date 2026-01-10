Pumas y Tigres debutan en el Clausura 2026 en una jornada dominical clave de la Liga MX
Los universitarios reciben a Querétaro en Ciudad Universitaria, mientras que Tigres visita al Atlético de San Luis, en dos partidos que marcan el arranque de cuatro proyectos
El Clausura 2026 de la Liga MX continúa este domingo con dos partidos que marcan el debut de cuatro equipos con aspiraciones y realidades distintas, pero con la misma urgencia de comenzar sumando.
En Ciudad Universitaria, Pumas recibe a Querétaro, mientras que en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis se mide a Tigres, en una jornada dominical clave para tomar ritmo desde el arranque del torneo.
Pumas debutará ante su afición este domingo a las 12 del mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión por Canal 2, TUDN y ViX Premium.
El conjunto universitario inicia el torneo con la presión de mostrar una versión más sólida tras un Apertura irregular, apostando por un proyecto encabezado por Efraín Juárez y reforzado con varios movimientos importantes en el mercado.
Entre las incorporaciones destacan Juninho Vieira, procedente del Flamengo, además de Tony Leone, César Garza, Jordan Carrillo, Robert Morales y Jesús Rivas, futbolistas que buscan darle mayor profundidad al plantel y competir de forma más consistente en la lucha por la Liguilla.
El objetivo en CU es claro: imponer condiciones desde la Jornada 1 y recuperar la fortaleza como local.
Querétaro, por su parte, llega al Pedregal con un plantel renovado y la intención de competir mejor fuera de casa
Los Gallos Blancos realizaron ajustes importantes durante el mercado invernal, incluyendo la llegada de jóvenes talentos que buscan dinamizar al equipo, como un refuerzo africano de apenas 19 años que ha generado expectativa.
La prioridad del conjunto queretano es sumar desde el inicio para evitar complicaciones y construir un torneo más estable, apostando por orden táctico y transiciones rápidas ante un rival que suele asumir el protagonismo en casa.
Más tarde, a las 7 de la noche, Atlético de San Luis recibirá a Tigres en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo que será transmitido en México por ESPN y Disney+.
El conjunto potosino inicia el Clausura 2026 con la intención de dejar atrás un torneo anterior por debajo de las expectativas y consolidar un proyecto que ahora busca mayor equilibrio.
Con Guillermo Abascal al frente, San Luis mantuvo una base competitiva y sumó refuerzos como Santiago Muñóz y Benjamín Galindo Jr., apuntando a mejorar su rendimiento como local y aprovechar la fortaleza del Alfonso Lastras para sumar puntos desde el arranque.
Tigres llega a este compromiso como uno de los equipos obligados a pelear por el título.
Los felinos mantienen la columna vertebral que los ha convertido en protagonistas constantes en la Liga MX, con figuras de peso como Nahuel Guzmán en la portería, además de Uriel Antuna, Marcelo Flores y Nicolás Ibáñez en ofensiva.
Aunque el mercado no trajo múltiples incorporaciones de alto perfil, el plantel conserva jerarquía y experiencia.
A ello se suma la expectativa en torno a Ángel Correa, refuerzo ofensivo que ha tenido un proceso de adaptación particular, pero que representa una carta importante para el ataque regiomontano a lo largo del torneo.
La Jornada 1 del Clausura 2026 ofrece así dos escenarios contrastantes, pero con la misma exigencia de resultados inmediatos. Para Pumas y San Luis, el debut representa la oportunidad de ilusionar a su afición desde casa, mientras que Querétaro y Tigres buscarán imponer su plan lejos de su estadio y comenzar el torneo con puntos que marquen el rumbo de sus aspiraciones.