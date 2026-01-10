Pumas y Tigres debutan en el Clausura 2026 en una jornada dominical clave de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX continúa este domingo con dos partidos que marcan el debut de cuatro equipos con aspiraciones y realidades distintas, pero con la misma urgencia de comenzar sumando.

En Ciudad Universitaria, Pumas recibe a Querétaro, mientras que en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis se mide a Tigres, en una jornada dominical clave para tomar ritmo desde el arranque del torneo.

Pumas debutará ante su afición este domingo a las 12 del mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión por Canal 2, TUDN y ViX Premium.

El conjunto universitario inicia el torneo con la presión de mostrar una versión más sólida tras un Apertura irregular, apostando por un proyecto encabezado por Efraín Juárez y reforzado con varios movimientos importantes en el mercado.

Entre las incorporaciones destacan Juninho Vieira, procedente del Flamengo, además de Tony Leone, César Garza, Jordan Carrillo, Robert Morales y Jesús Rivas, futbolistas que buscan darle mayor profundidad al plantel y competir de forma más consistente en la lucha por la Liguilla.

El objetivo en CU es claro: imponer condiciones desde la Jornada 1 y recuperar la fortaleza como local.