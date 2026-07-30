Rafa Márquez ya tiene fecha para debutar con México: el Tri enfrentará a Colombia, Perú y Chile

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    Rafa Márquez ya tiene fecha para debutar con México: el Tri enfrentará a Colombia, Perú y Chile
    Rafael Márquez dirigirá su primer partido en el banquillo de México el 26 de septiembre, en Baltimore, frente a Colombia. FOTO: ESPECIAL

El Tricolor iniciará su camino rumbo a 2030 con tres pruebas sudamericanas en Estados Unidos y volverá al país para la Nations League

México ya tiene agenda para una nueva era. El Tricolor confirmó tres partidos amistosos ante Colombia, Perú y Chile, todos en Estados Unidos, y el primero tendrá un valor especial: será el debut de Rafael Márquez como director técnico de México.

El estreno del “Káiser” llegará el sábado 26 de septiembre de 2026 frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, casa de los Ravens de la NFL. Además de abrir el proceso rumbo al Mundial de 2030, el encuentro será la primera parada del MexTour en Baltimore.

La prueba será exigente. México ocupa el décimo lugar del ranking FIFA y Colombia aparece en el undécimo. Después de 29 enfrentamientos, cada selección suma 10 victorias y registran nueve empates.

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El antecedente más reciente favorece a los cafetaleros, que golearon 4-0 al Tri el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas.

Márquez, de 47 años, tomará oficialmente el relevo de Javier Aguirre, a quien acompañó como auxiliar desde 2024 y durante la Copa del Mundo de 2026.

El excapitán disputó cinco Mundiales, acumuló 148 partidos con México y ahora tendrá la misión de convertir la actuación mundialista en la base de un proyecto competitivo para 2030.

¿Cuándo jugará México contra Perú y Chile?

Tres días después del choque con Colombia, México enfrentará a Perú: será el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, con capacidad para 25 mil aficionados.

El Tricolor domina esta serie con 12 triunfos, ocho empates y nueve derrotas; su último cruce terminó 1-0 para los mexicanos en septiembre de 2022.

La gira cerrará el martes 6 de octubre ante Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, con aforo superior a 76 mil espectadores. México también manda en ese historial: 14 victorias, cinco empates y 12 derrotas en 31 encuentros. La última vez que se midieron, en diciembre de 2021, igualaron 2-2.

Los boletos para los tres amistosos saldrán a la venta general el miércoles 5 de agosto a las 10 de la mañana de cada sede mediante SomosLocales.com.

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Después de esta gira, el Tri volverá a territorio mexicano en noviembre para disputar un partido de la Concacaf Nations League, con rival y sede todavía por definirse.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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