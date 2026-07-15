¿Quién es Juanma Lillo? El ‘maestro’ de Guardiola que trabajará con Rafael Márquez en el Tri

La nueva era de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez sumará una pieza clave. Juan Manuel “Juanma” Lillo trabajará junto al técnico nacional en la construcción del proyecto rumbo al Mundial 2030. La incorporación del estratega español representa un respaldo para Márquez, quien asumió el banquillo del Tri después de la eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026. Aunque la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha detallado la integración completa del nuevo cuerpo técnico, los reportes colocan a Lillo en la estructura de trabajo que acompañará al “Káiser” rumbo a 2030.

Lillo, de 60 años, fue auxiliar de Pep Guardiola en dos etapas con el Manchester City: de 2020 a 2022 y de 2023 a 2025. Durante esos periodos formó parte de un equipo que conquistó títulos de Premier League, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Su contrato con el conjunto inglés concluyó en mayo de 2025, cuando decidió regresar a España. Manchester City confirmó su salida. El colaborador de Rafael Márquez conoce el futbol mexicano. Dirigió a Dorados de Sinaloa durante la Temporada 2005-2006 y convenció a Guardiola de cerrar su carrera como jugador en Culiacán. También ha comandado al Salamanca, Real Oviedo, Zaragoza, Real Sociedad, Almería, Millonarios, Atlético Nacional, Vissel Kobe, Qingdao Huanghai y Al-Sadd. Además, cuenta con experiencia en selecciones nacionales. Lillo integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Chile después de la conquista de la Copa América 2015. Su perfil está asociado con el juego de posición, la comprensión colectiva y la búsqueda de soluciones a partir de los futbolistas disponibles.

Márquez, confirmado como seleccionador hasta 2030, pretende rodearse de especialistas y exseleccionados para renovar al representativo nacional. La llegada de Juanma Lillo añade experiencia internacional y una voz táctica reconocida al desafío de devolver a México a los primeros planos y superar, dentro de cuatro años, lo conseguido como anfitrión en 2026.