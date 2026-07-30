Federico Viñas es nuevo jugador del Toluca: el bombazo que sacude la Liga MX

Toluca hizo oficial la contratación de Federico Viñas para el Apertura 2026. El delantero uruguayo regresa a la Liga MX después de dos temporadas con el Real Oviedo. Los Diablos Rojos presentaron a su refuerzo en un video que conecta al atacante con la tradición charrúa del club. Apareció Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000; también fueron recordados Walter Gassire, Federico Pereira y Bruno Méndez. “El legado charrúa continúa”, expresó Viñas, quien utilizará el dorsal 16. El atacante llega procedente de León, dueño de su carta, después de concluir su préstamo en España. Aunque Toluca no reveló las condiciones económicas, distintos reportes señalan que la transferencia definitiva ronda los 13 millones de dólares y que el contrato sería por cuatro años.

¿POR QUÉ TOLUCA FICHÓ A FEDERICO VIÑAS? Antonio Mohamed suma a un centrodelantero potente, agresivo dentro del área y conocedor de la Liga MX. Viñas ofrece una alternativa ante los problemas físicos de Paulinho y, cuando el portugués esté disponible, ambos podrían formar una dupla de alto impacto.

El uruguayo disputó el Mundial 2026 con su selección y cerró la temporada 2025-26 con nueve goles en 34 partidos con el Real Oviedo. En México ya defendió al América, con el que firmó 24 goles en más de 120 partidos, y al León, donde alcanzó su versión más productiva: 16 goles y cinco asistencias en 36 encuentros. Su antecedente más fuerte llegó en el Clausura 2024, cuando anotó ocho tantos y compartió el campeonato de goleo con Uriel Antuna, Salomón Rondón y Diber Cambindo. Ahora tendrá el reto de recuperar ese nivel en el Nemesio Diez y responder a la inversión de una directiva que quiere mantener al bicampeón entre los candidatos al título.

Toluca suma tres puntos tras dos jornadas del Apertura 2026 y enfrentará al Necaxa el domingo 2 de agosto. La fecha de debut de Viñas dependerá de su registro y condición física, pero su llegada eleva la competencia en el ataque escarlata.