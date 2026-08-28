Rafael Márquez confirma cuerpo técnico del Tri: Guardado y Lillo

La Selección Mexicana confirmó este viernes 28 de agosto de 2026 el cuerpo técnico de Rafael Márquez para el proceso rumbo al Mundial 2030. Andrés Guardado regresa al Tricolor como auxiliar, acompañado por especialistas con experiencia en el futbol europeo y colaboradores que conocen el trabajo del nuevo entrenador.

Juan Manuel Lillo, Guardado y Vidal Paloma serán los auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor estará a cargo de los porteros y Pol Lorente continuará como preparador físico. Son cinco colaboradores para la etapa que encabeza el Káiser tras relevar a Javier Aguirre.

GUARDADO Y LILLO: EXPERIENCIA PARA EL TRI

El Principito vuelve después de disputar cinco Copas del Mundo y sumar 182 partidos con México, el mayor registro en la historia del equipo nacional. Compartió cuatro Mundiales con Márquez y comenzó su formación como entrenador en las categorías juveniles del Betis.