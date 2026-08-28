Rafael Márquez confirma cuerpo técnico del Tri: Guardado y Lillo
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El nuevo equipo de trabajo combina experiencia europea y continuidad; su primera prueba será ante Colombia el 26 de septiembre
La Selección Mexicana confirmó este viernes 28 de agosto de 2026 el cuerpo técnico de Rafael Márquez para el proceso rumbo al Mundial 2030. Andrés Guardado regresa al Tricolor como auxiliar, acompañado por especialistas con experiencia en el futbol europeo y colaboradores que conocen el trabajo del nuevo entrenador.
Juan Manuel Lillo, Guardado y Vidal Paloma serán los auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor estará a cargo de los porteros y Pol Lorente continuará como preparador físico. Son cinco colaboradores para la etapa que encabeza el Káiser tras relevar a Javier Aguirre.
GUARDADO Y LILLO: EXPERIENCIA PARA EL TRI
El Principito vuelve después de disputar cinco Copas del Mundo y sumar 182 partidos con México, el mayor registro en la historia del equipo nacional. Compartió cuatro Mundiales con Márquez y comenzó su formación como entrenador en las categorías juveniles del Betis.
Lillo aportará más de cuatro décadas de trayectoria. Dirigió a Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa y posteriormente fue su auxiliar en el Manchester City, donde integró equipos campeones de Premier League, Copa de la Liga y Community Shield. Su carrera incluye experiencias en España, México, Colombia, Japón, China y Catar.
¿QUIÉNES COMPLETAN EL CUERPO TÉCNICO?
Vidal Paloma trabajó con Márquez en el Barça Atlètic y tiene experiencia en formación de entrenadores, metodología y análisis táctico. También ha dado seguimiento a las selecciones mexicanas Sub-20 y Sub-23, un antecedente relevante para la conexión con las nuevas generaciones.
Mancisidor llega después de 13 temporadas en el Manchester City. En su trayectoria trabajó con guardametas como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega. Su incorporación suma experiencia en la preparación de porteros al proyecto mexicano.
Lorente representa la continuidad del proceso anterior: se incorporó al Tri en 2024 con Aguirre, a quien acompañó en Egipto, Leganés, Monterrey y Mallorca. Mantendrá la responsabilidad de la preparación física y el conocimiento de la dinámica del plantel.
¿CUÁNDO DEBUTA RAFAEL MÁRQUEZ CON MÉXICO?
El estreno será el 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre, a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6 de octubre, todos en territorio estadounidense.
La presentación del cuerpo técnico ante medios y aficionados se realizará en los próximos días. Con el equipo de trabajo confirmado, Márquez inicia la construcción de su ciclo mundialista.