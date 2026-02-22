Saltillo Soccer vence al líder FC Santiago con hat-trick de Salvador Medina

El Saltillo Soccer dio un paso importante en la parte alta del Grupo 16 tras imponerse 4-1 a FC Santiago en el Estadio Olímpico, en partido correspondiente a la jornada 22 de la Tercera División Profesional.

El encuentro enfrentó al segundo lugar contra uno de los equipos que se mantenían dentro de los primeros puestos de la clasificación, por lo que representaba un duelo directo en la lucha por el liderato del sector. Desde los primeros minutos, el conjunto local buscó marcar diferencia en el marcador y lo consiguió al 10’, cuando Ricardo Reyes realizó un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería visitante para el 1-0.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Isaac Del Toro conquista el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y confirma su liderato en Abu Dhabi

Con la ventaja, Saltillo Soccer mantuvo el control durante el resto de la primera mitad y evitó que el rival generara opciones claras frente al arco. Para el segundo tiempo, el ritmo del partido aumentó y el equipo de casa amplió la diferencia tras una falta dentro del área que fue sancionada como penal.