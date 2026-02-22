Saltillo Soccer vence al líder FC Santiago con hat-trick de Salvador Medina
Saltillo Soccer derrotó 4-1 a FC Santiago con tres goles de Salvador Medina en la jornada 22 y llegó a cuatro triunfos consecutivos en el Grupo 16
El Saltillo Soccer dio un paso importante en la parte alta del Grupo 16 tras imponerse 4-1 a FC Santiago en el Estadio Olímpico, en partido correspondiente a la jornada 22 de la Tercera División Profesional.
El encuentro enfrentó al segundo lugar contra uno de los equipos que se mantenían dentro de los primeros puestos de la clasificación, por lo que representaba un duelo directo en la lucha por el liderato del sector. Desde los primeros minutos, el conjunto local buscó marcar diferencia en el marcador y lo consiguió al 10’, cuando Ricardo Reyes realizó un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería visitante para el 1-0.
Con la ventaja, Saltillo Soccer mantuvo el control durante el resto de la primera mitad y evitó que el rival generara opciones claras frente al arco. Para el segundo tiempo, el ritmo del partido aumentó y el equipo de casa amplió la diferencia tras una falta dentro del área que fue sancionada como penal.
Salvador Medina se encargó de ejecutar desde los once pasos para convertir el 2-0. Minutos más tarde, el mismo jugador volvió a aparecer para marcar el tercero de la tarde, aumentando la ventaja en el marcador.
La escuadra visitante logró descontar también desde el punto penal, luego de que Romario Domínguez concretara el 3-1 que mantenía el partido abierto en la recta final del compromiso.
Sin embargo, en los últimos minutos, Medina selló su actuación al anotar su tercer gol del encuentro, firmando el 4-1 definitivo que aseguró la victoria para los locales.
Con este resultado, Saltillo Soccer llegó a cuatro triunfos consecutivos, sumando 12 puntos en fila tras sus victorias frente a Leones, San Cosme, Guerreros de Reynosa y ahora FC Santiago, en una racha que lo mantiene en la disputa por los primeros lugares del grupo.
El conjunto saltillense continuará su participación en las próximas jornadas con la intención de mantenerse dentro de los puestos de clasificación a la liguilla y acortar distancia con el liderato del sector.