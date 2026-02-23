‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro
Autoridades de seguridad de Aguascalientes informaron posteriormente que el sonido fue provocado por escapes modificados de vehículos que participaban en una exhibición al exterior del inmueble
Momentos de tensión se vivieron este domingo durante el partido entre Necaxa y Querétaro correspondiente a la Liga MX Femenil, luego de que el encuentro fuera suspendido de manera momentánea tras escucharse ruidos similares a detonaciones en las inmediaciones del Estadio Victoria.
El incidente ocurrió apenas iniciado el segundo tiempo del compromiso, cuando la árbitra Lee Fernanda Natasha Galán Caballero decidió detener las acciones ante el desconcierto generado por los sonidos que provenían del exterior del inmueble. De inmediato, futbolistas de ambos equipos se dirigieron hacia las bancas en busca de resguardo, mientras en el estadio prevalecía la incertidumbre sobre el origen del ruido.
Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que provocó especulaciones sobre un posible hecho de violencia, especialmente en un contexto nacional marcado por hechos recientes relacionados con la delincuencia organizada y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
Sin embargo, horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes informó que no existió ningún enfrentamiento ni detonaciones de arma de fuego dentro o en las inmediaciones del estadio. De acuerdo con el comunicado oficial, los sonidos que provocaron la alarma fueron generados por escapes modificados de automóviles que participaban en una exhibición realizada en el exterior del recinto deportivo.
La dependencia estatal detalló que estos vehículos, considerados de colección, produjeron ruidos que pudieron confundirse con disparos, lo que llevó tanto a jugadoras como a parte del público a reaccionar de manera preventiva mientras se evaluaba la situación.
Tras verificarse que no existía riesgo, el encuentro pudo continuar con normalidad y concluir sin mayores contratiempos dentro del terreno de juego. No obstante, como medida precautoria, el partido amistoso que un representativo del Necaxa tenía programado disputar posteriormente ante un combinado de la Quinta Región Militar fue cancelado.
Aunque el juego correspondiente a la Liga MX Femenil se desarrolló sin incidentes posteriores, el suceso evidenció la sensibilidad que existe actualmente ante cualquier situación que pudiera interpretarse como un evento de riesgo en espacios públicos.