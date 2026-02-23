‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro

Momentos de tensión se vivieron este domingo durante el partido entre Necaxa y Querétaro correspondiente a la Liga MX Femenil, luego de que el encuentro fuera suspendido de manera momentánea tras escucharse ruidos similares a detonaciones en las inmediaciones del Estadio Victoria.

El incidente ocurrió apenas iniciado el segundo tiempo del compromiso, cuando la árbitra Lee Fernanda Natasha Galán Caballero decidió detener las acciones ante el desconcierto generado por los sonidos que provenían del exterior del inmueble. De inmediato, futbolistas de ambos equipos se dirigieron hacia las bancas en busca de resguardo, mientras en el estadio prevalecía la incertidumbre sobre el origen del ruido.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que provocó especulaciones sobre un posible hecho de violencia, especialmente en un contexto nacional marcado por hechos recientes relacionados con la delincuencia organizada y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.