Saltillense María Bárbara Carrizalez representará a México en torneo UEFA Sub-15

El representativo mexicano cerró su preparación en el Centro de Alto Rendimiento durante las primeras semanas de mayo antes de emprender el viaje a Europa. El torneo se disputará en ciudades como Mealhada, Cantanhede y Coimbra bajo un formato de grupo único y partidos a una sola vuelta.

La Selección Mexicana Femenil Sub-15 ya se encuentra en Portugal para disputar el Torneo de Desarrollo UEFA Sub-15 Femenil 2026, una competencia que pondrá a prueba a varias de las generaciones juveniles más prometedoras del futbol internacional. Entre las futbolistas convocadas destaca la portera saltillense María Bárbara Carrizalez Samperio , quien con apenas 13 años forma parte del proceso nacional dirigido por Jimena Rojas.

México enfrentará a Portugal, Inglaterra y Polonia en una gira que servirá como parámetro para medir el avance de las futbolistas juveniles frente a escuelas europeas que históricamente han tenido protagonismo en categorías formativas.

La participación de María Bárbara Carrizalez ha llamado la atención en Coahuila debido a la corta edad con la que se integró al proceso nacional. La guardameta inició su camino en el futbol desde los cuatro años en la academia Dragones de Saltillo. En sus primeros entrenamientos jugaba como delantera, aunque un año después encontró su lugar bajo los tres postes.

Su desarrollo continuó en equipos de formación como Santos Laguna y Saltillo Soccer, donde comenzó a destacar en torneos regionales y nacionales. Posteriormente fue observada por visores de la Selección Mexicana durante competencias organizadas por CONADE, lo que le abrió la puerta para incorporarse a concentraciones de la categoría Sub-15.

Uno de los resultados más importantes en su trayectoria reciente fue el subcampeonato nacional conseguido con la Selección Coahuila Sub-13 en la Súper Copa de la Federación Mexicana de Futbol, realizada en Toluca. Además, la arquera tuvo una experiencia internacional en España como parte de un programa de desarrollo impulsado por Cantera Blanca, donde entrenó con el club C.D. Molareño.

La convocatoria del Tri femenil mezcla futbolistas surgidas de fuerzas básicas de la Liga MX Femenil con jugadoras que militan en academias de Estados Unidos, reflejo del crecimiento que ha tenido el futbol femenil mexicano en categorías juveniles durante los últimos años.

México llega al torneo después de conquistar la Supercopa Femenil tras imponerse 1-0 a la Selección de la IMME. En sus procesos recientes, la categoría también ha mostrado solidez defensiva y marcadores amplios en competencias regionales.