Saltillense María Bárbara Carrizalez representará a México en torneo UEFA Sub-15

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    Saltillense María Bárbara Carrizalez representará a México en torneo UEFA Sub-15
    Con apenas 13 años, María Bárbara vive su primera experiencia internacional con México. FOTO: ESPECIAL

La Selección disputará el torneo en Portugal con la presencia de la arquera saltillense, quien a sus 13 años forma parte del proceso nacional tras destacar en torneos estatales y nacionales

La Selección Mexicana Femenil Sub-15 ya se encuentra en Portugal para disputar el Torneo de Desarrollo UEFA Sub-15 Femenil 2026, una competencia que pondrá a prueba a varias de las generaciones juveniles más prometedoras del futbol internacional. Entre las futbolistas convocadas destaca la portera saltillense María Bárbara Carrizalez Samperio, quien con apenas 13 años forma parte del proceso nacional dirigido por Jimena Rojas.

El representativo mexicano cerró su preparación en el Centro de Alto Rendimiento durante las primeras semanas de mayo antes de emprender el viaje a Europa. El torneo se disputará en ciudades como Mealhada, Cantanhede y Coimbra bajo un formato de grupo único y partidos a una sola vuelta.

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México enfrentará a Portugal, Inglaterra y Polonia en una gira que servirá como parámetro para medir el avance de las futbolistas juveniles frente a escuelas europeas que históricamente han tenido protagonismo en categorías formativas.

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La participación de María Bárbara Carrizalez ha llamado la atención en Coahuila debido a la corta edad con la que se integró al proceso nacional. La guardameta inició su camino en el futbol desde los cuatro años en la academia Dragones de Saltillo. En sus primeros entrenamientos jugaba como delantera, aunque un año después encontró su lugar bajo los tres postes.

Su desarrollo continuó en equipos de formación como Santos Laguna y Saltillo Soccer, donde comenzó a destacar en torneos regionales y nacionales. Posteriormente fue observada por visores de la Selección Mexicana durante competencias organizadas por CONADE, lo que le abrió la puerta para incorporarse a concentraciones de la categoría Sub-15.

Uno de los resultados más importantes en su trayectoria reciente fue el subcampeonato nacional conseguido con la Selección Coahuila Sub-13 en la Súper Copa de la Federación Mexicana de Futbol, realizada en Toluca. Además, la arquera tuvo una experiencia internacional en España como parte de un programa de desarrollo impulsado por Cantera Blanca, donde entrenó con el club C.D. Molareño.

La convocatoria del Tri femenil mezcla futbolistas surgidas de fuerzas básicas de la Liga MX Femenil con jugadoras que militan en academias de Estados Unidos, reflejo del crecimiento que ha tenido el futbol femenil mexicano en categorías juveniles durante los últimos años.

México llega al torneo después de conquistar la Supercopa Femenil tras imponerse 1-0 a la Selección de la IMME. En sus procesos recientes, la categoría también ha mostrado solidez defensiva y marcadores amplios en competencias regionales.

El calendario del combinado nacional comenzará este sábado 23 de mayo frente a Portugal a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente enfrentará a Inglaterra el lunes 25 de mayo y cerrará la fase ante Polonia el jueves 28 de mayo.

Para María Bárbara Carrizalez, la experiencia representa uno de los pasos más importantes en una carrera que apenas comienza, ahora defendiendo la portería mexicana en territorio europeo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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